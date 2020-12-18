Благодаря Lassa Snoways 4 водители могут смело отправляться в путь несмотря на тяжелые зимние условия

Зимние шины нового поколения Snoways 4, выпускаемые под брендом Lassa, готовы к демонстрации превосходных свойств и обеспечению безопасности движения независимо от дорожных условий. Шины Lassa Snoways 4, успешно прошедшие испытания на соответствие критериям маневрирования, торможения и аквапланирования в зимних условиях, также высоко ценятся водителями за их повышенную износостойкость.

СТАМБУЛ, 18 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Brisa представляет под брендом Lassa автомобильные шины Snoways 4 с новым рисунком протектора для водителей, предпочитающих путешествовать без ущерба для долговечности, безопасности и высоких эксплуатационных характеристик в суровых условиях зимних дорог. Зимние шины Lassa Snoways 4 отличаются как повышенной износостойкостью, так и прекрасными свойствами при эксплуатации в сухую и мокрую погоду, а также на заснеженных дорогах.