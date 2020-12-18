Благодаря Lassa Snoways 4 водители могут смело отправляться в путь несмотря на тяжелые зимние условия
18 дек, 2020, 11:33 GMT
Зимние шины нового поколения Snoways 4, выпускаемые под брендом Lassa, готовы к демонстрации превосходных свойств и обеспечению безопасности движения независимо от дорожных условий. Шины Lassa Snoways 4, успешно прошедшие испытания на соответствие критериям маневрирования, торможения и аквапланирования в зимних условиях, также высоко ценятся водителями за их повышенную износостойкость.
СТАМБУЛ, 18 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Brisa представляет под брендом Lassa автомобильные шины Snoways 4 с новым рисунком протектора для водителей, предпочитающих путешествовать без ущерба для долговечности, безопасности и высоких эксплуатационных характеристик в суровых условиях зимних дорог. Зимние шины Lassa Snoways 4 отличаются как повышенной износостойкостью, так и прекрасными свойствами при эксплуатации в сухую и мокрую погоду, а также на заснеженных дорогах.
Модель Lassa Snoways 4, успешно зарекомендовавшая себя на испытаниях в ТЮФ ЗЮД (TÜV SÜD), демонстрирует превосходные по сравнению со своими конкурентами показатели торможения на влажной дороге, аквапланирования и бокового сцепления с мокрым дорожным покрытием без ущерба для своих ходовых качеств на снегу и сухой дороге. Благодаря новому рисунку протектора с многочисленными бороздками, расположенными под углом, и трехмерными ножевыми прорезями она обеспечивает более высокие показатели на мокрой и заснеженной дороге по сравнению с предыдущими рисунками.
За счет усиленной конструкции своей плечевой зоны эти шины нового поколения, обладающие повышенной устойчивостью к порезам и щебню, а также повышенной износостойкостью, имеют усовершенствованный рисунок широких канавок, препятствующий аквапланированию. После добавления 58 типоразмеров шин Snoways 4 радиусом до 20 дюймов продукция марки Lassa охватывает 93% европейского рынка зимних шин, имеющих щелевидные прорези протектора.
Lassa Snoways 4 бросают вызов зиме по всему миру
Шины Lassa Snoways 4, являющиеся оптимальным вариантом для водителей, предпочитающих безопасность и душевное спокойствие при вождении в зимних условиях, выходят на дороги различных регионов: от России до Украины, от Финляндии до Германии.
Конструкция шин Lassa Snoways 4, разработанная с учетом состояния дорог в целевых странах, а также манеры вождения и ожиданий покупателей, продолжает пользоваться неизменным успехом на зарубежных рынках.
Lassa Snoways 4 — зимние шины нового поколения: https://www.youtube.com/watch?v=uBnitk5Hv20
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1388243/Lassa_Snoways_4.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/967404/Lassa_Tyres_Logo.jpg
SOURCE Lassa