Благотворительный фонд Sunon выделил 1,43 млн долл. США на борьбу с новым коронавирусом

"Перед лицом этого непредвиденного несчастья фонд Sunon готов к борьбе вместе со всей страной. Компания Sunon осознает собственную социальную ответственность и полна решимости приложить все усилия для нераспространения эпидемии. Более того, на мой взгляд, общественное и некоммерческое партнерство в подобной ситуации оказывается более эффективным. Общие ресурсы и коллективное влияние позволяет достигать более масштабного эффекта", - заявил глава правления Благотворительного фонда Sunon Чжэн Минчжи в ходе церемонии передачи пожертвования.

Экстренная ситуация в сфере общественного здравоохранения дала толчок поистине ажиотажному спросу на товары медицинского назначения. В результате весь мир столкнулся с проблемой дефицита хирургических масок, защитных очков и т.д.

"Наша команда трудится, не покладая рук, в круглосуточном режиме. Ряд сотрудников на протяжении нескольких последних дней был занят поиском высококачественных и стабильных зарубежных источников снабжения жизненно важными материалами. Некоторые иностранные партнеры оказали нам активное содействие и предложили помощь в вопросах закупок средств медицинской защиты. Все эти действия были абсолютно добровольными", - прокомментировала управляющий директор Международного бизнес-центра Sunon Синди. Она также добавила: "На сегодняшний день мы по-прежнему прилагаем максимум усилий для снабжения жителей пострадавшего региона необходимыми товарами медицинского назначения".

На данный момент Sunon удалось закупить 10 000 масок и 965 защитных костюмов в Индии, 22 000 масов в ОАЭ, 4 700 костюмов в ЮАР и свыше 6 400 костюмов в Бразилии. Команда Sunon делает все возможное для поиска дополнительных поставщиков упомянутых средств защиты.

Являясь ведущим провайдером офисных решений, компания Sunon стремится развивать свой бизнес с помощью экологически устойчивых практик и заботы о здоровье людей. Оказание положительного влияния на общество и создание здоровой и счастливой жизненной среды - два неотъемлемых фактора нашей повседневной работы. Тесное сотрудничество с правительственными организациями, международными партнерами и гражданским обществом наглядно демонстрирует готовность компании выполнять собственный долг перед обществом и продолжать борьбу с эпидемией.

О Благотворительном фонде Sunon

Благотворительный фонд Sunon известен своими активными филантропическими начинаниями. На протяжении последних девяти лет фонд выделил несколько материальных грантов для помощи пострадавшим от стихийных бедствий и устранения последствий чрезвычайных ситуаций. После Вэньчуаньского землетрясения 2008 года и землетрясения в Яньане в 2013 году фонд выделил два транша в размере 430 тыс. и 290 тыс. долл. США на строительство двух детских садов. В 2019 году организация предоставила жертвам тайфуна Лекина материальную помощь в размере 290 тыс. долл. США на восстановление домов.

Чтобы узнать больше о Sunon, посетите веб-сайт www.sunonglobal.com.

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www.isunon.com



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