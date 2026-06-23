Boardmix запускает более 100 ИИ-агентов для автоматизации визуальных рабочих процессов

ГОНКОНГ, 23 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Boardmix, быстро развивающаяся онлайн-доска с ИИ для визуального сотрудничества, анонсировала запуск более 100 ИИ-агентов, которые автоматизируют ключевые задачи прямо на цифровом холсте. Обновление укрепляет Boardmix как платформу для мозговых штурмов, планирования и анализа с мультимодальным ИИ. Новые ИИ-агенты позволяют делегировать задачи, такие как суммирование контента, создание диаграмм, таблиц, извлечение инсайтов и преобразование визуальных элементов в структурированные форматы. Все результаты сразу добавляются на доску, обеспечивая плавный рабочий процесс. Запуск является крупнейшим обновлением ИИ для Boardmix, направленным на снижение ручного труда и ускорение согласования на этапах мозговых штурмов, планирования и реализации проектов.

Boardmix Online Whiteboard Unveils 100+ AI Agents for Automated Visual Workflows

Автоматизация визуальных рабочих процессов с более чем 100 ИИ-агентами

Новые ИИ-агенты Boardmix автоматизируют задачи, которые раньше требовали нескольких отдельных инструментов. Пользователи могут выбрать любой элемент на холсте — изображение, документ, диаграмму или PDF — и поручить агенту анализировать, суммировать или преобразовывать содержание.

Основные функции агентов:

интерпретация изображений и создание визуальных инсайтов

преобразование рукописных заметок в диаграммы

извлечение данных из PDF и формирование таблиц

генерация блок-схем, майнд-карт и временных шкал

определение связей между элементами доски

переписывание и перевод контента на холсте

Эти возможности дополняют существующие инструменты Boardmix, усиливая платформу как универсальный инструмент для визуального мышления.

Глубокое мультимодальное понимание

Boardmix внедрил глубокое мультимодальное понимание, позволяя ИИ-агентам одновременно обрабатывать текст, изображения и данные, предоставляя результаты, соответствующие рабочим процессам команды. Например, ИИ может анализировать документ и изображения, извлекать ключевую информацию и создавать готовые к презентации визуальные планы. Система также распознает объекты и паттерны в сложных изображениях и преобразует эти инсайты в диаграммы. Такой подход позволяет командам работать в едином пространстве, без необходимости переключаться между различными инструментами, ускоряя процессы и улучшая совместную работу в реальном времени.

Расширение возможностей Boardmix

Boardmix поддерживает различные форматы импорта и позволяет пользователям создавать диаграммы и документы с использованием ИИ. С новыми ИИ-агентами команды могут взаимодействовать с доской, выполнять задачи, такие как создание резюме, анализ данных, а также преобразование текста в рабочие процессы. Платформа поддерживает интеграцию с популярными инструментами для встреч, такими как Zoom и Microsoft Teams, для работы в реальном времени. Пользователи могут выбрать между бесплатными и премиум-опциями в зависимости от потребностей рабочего пространства. Boardmix также позволяет экспортировать и импортировать материалы в различных форматах, что упрощает взаимодействие с другими процессами и заинтересованными сторонами.

О Boardmix

Boardmix — онлайн-платформа для совместной работы на холсте, позволяющая командам визуально планировать и сотрудничать. Благодаря ИИ-агентам, библиотеке диаграмм и интеграциям Boardmix поддерживает продуктовые команды, преподавателей, консультантов и предприятия.

Контакт:

Gan Gloria

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