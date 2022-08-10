Более 550 000 человек посетят международную соколиную выставку в Мальхаме, Эр-Рияд

Более 550 000 человек посетят международную соколиную выставку International Saudi Falcons and Hunting Exhibition в Мальхаме, Эр-Рияд

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 10 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Более полумиллиона человек посетят крупнейшую в мире международную выставку, посвященную соколиной охоте, — International Saudi Falcons and Hunting Exhibition 2022, которая пройдет с 25 августа по 3 сентября.

The International Saudi Falcons and Hunting Exhibition in Malham, Riyadh

Это 10-дневное мероприятие, привлекшее к себе внимание энтузиастов со всего мира, посвящено искусству разведения и подготовки ловчих птиц и богатому наследию этой традиции в Королевстве Саудовская Аравия, насчитывающей не одно поколение. Посетители смогут ознакомиться с лучшей в мире коллекцией соколов и охотничьего снаряжения, а также принять участие в незабываемых сафари по пустыне. Целью мероприятия является рассказать молодому поколению о важности соколиной охоты для Королевства Саудовская Аравия, сохранить традицию разведения и подготовки соколов, а также объединить людей со всего мира, интересующихся этой традицией и ее историей.

Ожидается, что выставка, проходящая уже четвертый год, примет более 550 тысяч человек из более чем 30 стран-участниц — рекордное число за всю ее историю. Посетители смогут приобрести лучшее в мире снаряжение в нескольких павильонах 15 отделов выставки. В мероприятии примут участие более 350 экспонентов, которые предложат посетителям множество уникальных и интересных развлечений. На выставке также будут работать художественная галерея с работами иностранных и местных художников, фотоконкурс, музей и аукцион.

Г-н Валид Аль-Тавиль (Waleed Al-Taweel), пресс-секретарь выставки, заявил: «Для нас большая честь — принимать международную соколиную выставку Saudi Falcons and Hunting Exhibition 2022, и мы рады, что это мероприятие привлекло так много людей. Соколиная охота является неотъемлемой частью истории Королевства Саудовская Аравия, и мы горды тем, что храним наши традиции. Это мероприятие дает возможность энтузиастам и любителям ознакомиться с важной составляющей нашей культуры и раскрывает искусство соколиной охоты для более широкой международной аудитории».

Он также заявил: «На протяжении многих лет мы развивали и расширяли это мероприятие, и очень гордимся тем, что на нем представлены лучшие в мире соколы, а также снаряжение, продукция, искусство и развлечения. Очень важно, что это мероприятие дает людям возможность ощутить себя частью набирающего популярность во всем мире искусства соколиной охоты».

Международная выставка International Saudi Falcons and Hunting Exhibition проводится в соответствии с амбициозной Концепцией развития Королевства на период до 2030 года, целью которой является преобразование страны за счет расширения возможностей для социально-экономической мобильности и процветания в более здоровой природной среде.

Получить более подробную информацию или купить билеты можно на сайте по адресу https://sfc.org.sa/sa/en/events/index

Контактная информация:

Yehia Mahdi (Йехия Махди)

представитель пресс-службы

[email protected]

+971557783004

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1875405/Saudi_Falcons_Club.jpg

SOURCE Saudi Falcons Club