Более миллиона туристов посетили Хайкоу во время празднования китайского Нового года

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Haikou Tourism Development Commission

23 февр, 2021, 16:56 GMT

ХАЙКОУ (Китай), 23 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Недавно Китай отметил самое грандиозное ежегодное событие — китайский Новый год. В Хайнане, одной из крупнейших туристических провинций на юге Китая, интерес жителей к путешествиям продолжает расти. По данным Комиссии по развитию туризма (Haikou Tourism Development Commission), за неделю празднований в столицу Хайкоу прибыло в общей сложности 1 171 100 человек, а расходы составили 1,291 млрд юаней.

Множество мероприятий в рамках празднования прошло в знаковых местах города. На национальной парусной тренировочной базе (Haikou National Sailing Base) посетителей ждали парусные яхты и доски, гребные лодки и моторные яхты для веселого времяпровождения у западного побережья Хайкоу. На столетней часовой башне (Haikou Clock Tower), которая является достопримечательностью города, впервые было представлено крупномасштабное световое шоу с звуковыми и световыми эффектами в формате 3D на тему морской истории и наньянской культуры Хайкоу, превратив сооружение в новый центр притяжения для жителей и туристов.

Не забыли и о сельском туризме. В Хайкоу прошел зимний фестиваль по сбору фруктов и овощей Wenshan Xinpo. В рамках фестиваля гостей ждали пикники, блюда Gongdao и другие тематические развлечения. В гостевом доме Haikou Lianlizhi Fisherman были организованы экскурсии по мангровым зарослям. Для барбекю были расставлены длинные столы, которые пользовались популярностью среди туристов.

В этом году торговые центры с магазинами беспошлинной торговли стали «визитной карточкой» города. За неделю празднований их посетили 32 712 человек (прирост 51,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), выручка от продаж составила 157 млн юаней, а расходы на душу населения — 4 805 юаней, что на 225,5% и 43,81% больше, чем в прошлом году, соответственно.

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Подпись: Changying Wonderland в районе Сюйин, город Хайкоу, провинция Хайнань, рост туризма в Китае во время празднования китайского Нового года.

SOURCE Haikou Tourism Development Commission

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