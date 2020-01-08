Бренд Amazfit представил смарт-часы T-Rex для истинных искателей приключений на CES 2020

Гаджет, созданный для самых смелых искателей приключений, характеризуется высокопрочным полимерным корпусом, надежная конструкция которого позволяет Amazfit T-Rex выдерживать самые сложные условия эксплуатации. Устройство, сертифицированное Министерством обороны США, прошло испытания на соответствие армейскому стандарту из 12 пунктов (MIL-STD-810G).

Amazfit T-Rex оснащен 1,3-дюймовым экраном AMOLED с функцией постоянного отображения информации и разрешением 360х360 пикселей. Часы также могут похвалиться впечатляющим сроком работы на одном заряде батареи - до 20 дней*. В режиме использования функций GPS + GLONASS гаджет способен непрерывно работать до 20 часов*.

Обширный функционал

14 спортивных режимов Amazfit T-Rex позволяют отслеживать жизненно важные показатели при занятии различными видами спорта. Водонепроницаемость на уровне 5ATM позволяет контролировать активность пользователей и глубоко под водой. Часы T-Rex оснащены оптическим датчиком BioTracker™ PPG, поддерживающим круглосуточный контроль сердцебиения и предупреждающим о резком повышении сердечного ритма.

Amazfit Bip S - шаг к яркой жизни

Еще одним воплощением потрясающих инноваций Huami Amazfit является модель Bip S, дебют которой также состоялся в ходе CES 2020. Новинка оснащена революционным индикатором индивидуальной активности Huami-PAI с ярким полупрозрачным дисплеем, а также может похвалиться сверхлегкой конструкцией весом всего 30 г, водонепроницаемостью на уровне до 5 АТМ, встроенным GPS и способностью работать до 40 дней* на одном заряде батареи.

Цена и доступность

Amazfit T-Rex можно будет приобрести уже в январе 2020 года по рекомендуемой розничной цене в 139,9 долл. США.

Amazfit Bip S должны поступить в продажу в феврале этого же года.

Ссылка для загрузки пресс-китов и изображений в высоком качестве: https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK

Контактная информация для представителей СМИ:

pr@huami.com

[1] Согласно отчету фирмы Frost & Sullivan, в 2018 году компания Huami стала крупнейшим в мире производителем носимой электроники по объемам выпуска продукции.

* Испытания проводились в лабораторных условиях. Ресурс батареи может варьироваться в зависимости от условий тестирования и эксплуатации

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1062776/Huami.jpg

Сопутствующие ссылки

www.huami.com



SOURCE Huami