Бренд Huami Amazfit намерен провести международную презентацию новых продуктов на CES 2020

В предстоящем году бренд Huami намеревается заметно расширить масштабы своих возможностей и представить новые категории продуктов, выходящие за рамки уже ставших привычными смарт-часов и отвечающие самым актуальным тенденциям технологических инноваций без ущерба для стиля и функциональности. Воплощая в себе идеальное сочетание передовых технологий, стильного дизайна, а также расширенного фитнес-функционала, новейшие продукты Amazfit бросят вызов ограничениям и откроют новые горизонты возможностей носимой электроники в самых различных прикладных сценариях реальной жизни.

Представляя новую линейку продуктов Amazfit, бренд Huami стремится создать фундамент для развития экосистемы портативных гаджетов, давая потребителям возможность держать себя в неизменно хорошей физической форме и выходить за границы возможного. Осознавая высокий потенциал и растущий спрос на продукты для здоровья и фитнеса, в 2020 году компания Huami будет концентрировать свои усилия на реализации комплексного подхода к созданию непрерывно развивающейся экосистемы носимой электроники для контроля за состоянием здоровья. С этой целью разработчик планирует использовать весь свой обширный опыт в данной сфере, передовые технологии ИИ-чипов и облачные сервисы.

Новые категории в ассортименте продукции Amazfit представляется значительным скачком вперед, основанном на успехе смарт-часов бренда, включая Amazfit X, Amazfit GTR, Amazfit Stratos 3 и Amazfit GTS. С момента выхода на рынок в 2015 году Amazfit удалось завоевать себе всемирное признание, что подтверждается внушительным рядом международных наград, полученных брендом в самых различных категориях. В их числе - IFA Product Technical Innovation Award, Red Dot Design Award, iF Product Design Award, Good Design Award.

2020 год обещает стать весьма увлекательным временем для Amazfit. Бренд продолжит расширять ассортимент своей продукции еще более функциональными и разнообразными устройствами, разрушающими привычные границы возможного.

После официальной презентации новейшие разработки Huami будут представлены на стенде компании в ходе CES 2020 на территории Las Vegas Convention Center (южный зал 3-30369).

[1] Согласно отчету фирмы Frost & Sullivan, в 2018 году компания Huami стала крупнейшим в мире производителем носимой электроники по объемам выпуска продукции.

О бренде Amazfit

Amazfit - собственный бренд корпорации Huami (код NYSE: HMI). Компания Huami является разработчиком биометрических технологий с обширным опытом в сфере создания умной носимой электроники. Предприятие также известна как разработчик технологий и эксклюзивный производитель браслета Mi Band от бренда Xiaomi. Начиная с сентября 2015 года, Huami начала использовать собственную торговую марку, Amazfit, для маркетинга умных портативных устройств, не представленных в ассортименте Xiaomi и ориентированных на средний и высокий сегменты рынка.

По данным отчета исследовательской фирмы Frost & Sullivan, за первые девять месяцев 2017 года объем поставок смарт-гаджетов Huami достиг 11,6 млн единиц - больше, чем у любой другой компании мира. Всего в 2017 году компания поставила на мировой рынок 18,1 млн единиц умной носимой электроники. За все время своего существования с 2013 года и до 31 марта 2018-го Huami выпустила на прилавки магазинов 56,5 млн устройств.

Мобильные приложения бренда, Mi Fit и Amazfit, идеально совмещаются со смарт-гаджетами, предоставляя пользователям комплексный анализ их биометрических данных и показателей физической активности. По состоянию на 31 декабря 2017 года, число зарегистрированных пользователей этих приложений достигло 56 млн человек.

Гаджеты Huami преобразуют сам способ, которым пользователи взаимодействуют с сетью Интернет и друг с другом посредством умных портативных технологий и информационных инноваций. Бренд стремится делать мир более взаимосвязанным и считает это своей основной миссией. 8 февраля 2018 года компания Huami была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже. Больше информации - на https://en.amazfit.com/news.html

О компании Huami Corporation (код NYSE: HMI)

Компания Huami является разработчиком биометрических технологий с обширным опытом в сфере создания умной носимой электроники. Учрежденному в 2013 году предприятию удалось быстро завоевать себе статус лидера мирового рынка, поставляющего миллионы портативных смарт-устройств потребителям по всему земному шару. Всего в 2018 году компания поставила на мировой рынок 27,5 млн единиц умной носимой электроники. Huami располагает одной из самых обширных в отрасли портативных гаджетов базой биометрических данных и показателей физической активности. Мобильные приложения бренда идеально совмещаются со смарт-устройствами, предоставляя пользователям комплексный анализ их биометрических данных и информации о физической активности. Больше информации см. на https://www.huami.com/investor/pages/company-profile

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1044123/Huami_Amazfit.jpg

SOURCE Huami Technology