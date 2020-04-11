Бренд Huami совместно с командой д-ра Чжун Наньшаня создадут лабораторию для борьбы с эпидемией COVID-19

Партнеры будут вместе разрабатывать решения для контроля за процессом реабилитации пациентов, поборовших COVID-19, а также совместно создавать систему прогнозирования и раннего предупреждения о возможных эпидемиях

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 11 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huami (код NYSE: HMI) совместно с Китайским национальным центром клинических исследований в области респираторных заболеваний (NCRCRD) и Гуандунским Наньшаньским институтом медицинских инноваций под руководством д-ра Чжун Наньшаня сообщила о создании лаборатории носимых смарт-устройств. С помощью технологий портативной электроники и мощных вычислительных алгоритмов Huami, а также платформы больших данных NCRCRD специалисты совместной лаборатории будут разрабатывать решения для содействия в последующем уходе и контроле за состоянием выздоровевших пациентов c COVID-19. Кроме того, лаборатория будет вносить совместный вклад в создание совместной системы прогнозирования и предупреждения о возможных эпидемиях.