Бренд Kavalan представил первую новинку 2019 года - "Concertmaster Sherry Finish"

Генеральный директор Kavalan г-н Ли охарактеризовал новинку как чрезвычайно элегантный напиткок с богатым и шелковисто-мягким вкусом с оттенками темных сухофруктов и пикантной ореховой нотой.

Глава компании также отметил, что эксперты недавно открытого Kavalan Whisky Bar в Тайбэе создали специальный коктейль по случаю презентации Concertmaster Sherry Finish.

"Это одна из вариаций легендарного Bond Vesper Martini. Наш бармен Шейн Линь заменил водку на Concertmaster Sherry Finish, благодаря чему напиток приобрел дополнительные фруктовые оттенки, глубину и плотность", - добавил г-н Ли.

На создание нового напитка Шейна Линя вдохновил чистый и гармоничный вкус виски. Получившийся в итоге коктейль имеет яркий и освежающий вкус. А название - "Long Story Short", - отражает быстрый "эффект" коктейля. Чего же еще ожидать от напитка, создатели которого вдохновлялись историей легендарного агента 007!

Long Story Short

30 мл Kavalan Concertmaster Sherry Finish

15 мл Kavalan Gin

15 мл Cocchi Americano

15 мл сухого вермута Noilly Prat

Долька лимона

По словам мастера-купажиста дистиллирии Иэна Чана, Concertmaster Sherry Finish стал результатом двухэтапного процесса выдержки. Первый этап длительной выдержки проходит в высококачественных емкостях из американского дуба. В этом процессе раскрывается чистота и фруктовые ноты напитка, приобретающего деликатные ароматы.

Второй этап виски проходить в дубовых хересных бочках, придающих напитку сложную многоуровневость и глубину вкусовых оттенков, возможные только в условиях уникального субтропического климата Тайваня.

"Как и в случае с нашим первым Concertmaster, выдержка в хересных бочках сглаживает вкус, добавляет ему глубины и "запечатывает" потрясающую мягкость", - прокомментировал г-н Чан.

Первый виски в линейке Concertmaster выдерживается в бочках из-под красного португальского портвейна. "Концертмейстер" - ведущий скрипач оркестра, как правило, самый виртуозный музыкант на сцене. Линейка Concertmaster от Kavalan не менее виртуозно сочетает характерные ароматы и вкусы виски с необычайной глубиной и балансом.

Concertmaster Sherry Finish

Дегустация

Оттенок: светло-абрикосовый

Аромат: мягкий букет сладкой ванили и ириса на фоне легких, шелковистых нот шоколада и крем-брюле, за которым следуют приятные и насыщенные оттенки темных сухофруктов, грецкого ореха и миндаля.

Вкус: в округлом, плотном вкусе доминирует яркая вспышка фирменных нот этой линейки - соблазнительных тропических фруктов, - элегантно сбалансированная и оставляющая стойкое послевкусие.

О дистиллирии Kavalan

Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают "фирменную" кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - свыше 360 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов, а продукция нашего бренда реализуется в более чем 70 странах мира. Посетите www.kavalanwhisky.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/968365/Long_Story_Short.jpg

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http://www.kavalanwhisky.com



SOURCE Kavalan