Брокер AvaTrade сокращает спред на криптовалюты и добавляет новые активы: Chainlink, Uniswap и отраслевые индексы

Ведущий CFD-брокер включает новые крипто-токены и индексы в число инструментов, доступных для торговли, а также снижает спред на криптовалюты.

Дублин, 22 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Брокер AvaTrade объявил о снижении спреда на некоторые криптовалюты (Ethereum, Ripple, Bitcoin Gold и другие), а также о появлении новых инструментов для торговли на платформе. Теперь у клиентов брокера появится возможность торговать токенами Chainlink и Uniswap, а также несколькими отраслевыми индексами. Изменения проводятся в рамках программы улучшения условий финансовой торговли на платформах AvaTrade.

Chainlink и Uniswap являются децентрализованными финансовыми системами (DeFi) «третьей волны», не имеющими никакого общего внешнего контроля. Подобные криптовалюты используют более сложную модификацию блокчейна: системы работают автономно через смарт-контракты без каких-либо финансовых посредников.

«Мы очень рады, что нам удалось добавить новые активы на наших платформах, – прокомментировал новость генеральный директор AvaTrade Даире Фергюсон. – Системы DeFi уже получили очень большую популярность в мире криптовалют, и это здорово, что теперь наши клиенты также смогут торговать ими. Что касается снижение спреда на криптовалюты, то можно сказать, что теперь условия AvaTrade, и так одни из самых привлекательных на рынке, стали еще более выгодными».

Говоря о новых отраслевых индексах на AvaTrade, следует отметить, что у пользователей возникла интересная возможность инвестировать в наиболее популярные активы, при этом не рискуя, вкладывая все средства исключительно в акции одной компании. Отраслевые индексы объединяют компании в таких областях, как авиаперевозки и аэропорты, разработка вакцин от COVID-19, возобновляемая энергетика и т.д. (полный список представлен ниже). Таким образом, клиенты брокера получают более широкий обзор фондовых рынков и могут инвестировать в целое направление бизнеса.

«Мы всегда ратуем за успех наших клиентов, поэтому и стремимся предоставить максимально широкий выбор активов, чтобы каждый выбрал то, что подходит конкретно ему», – заключил Фергюсон.

Notes to editors

Полный список отраслевых индексов, доступных на платформе AvaTrade, представлен ниже:

Индекс Обозначение в MT5 Airlines and Airports Giants Index AIRLINES American Lithium and Battery Metals Giants Index BATTERY_LITHIUM Covid-19 Vaccine Giants Index COVID_VACCINE Green Energy Giants Index GREEN_ENERGY China Internet Giants Index CHINA_INTERNET FAANG's 10 Equally Weighted Index FAANG Gaming and E-Sports Giants EW Index GAMING_ESPORTS Remote Economy Giants Index REMOTE_ECONOMY US Coronavirus Covid-19 Impacted Index CORONA_IMPACT

Более подробную информацию можно получить по следующим контактам:

Finn Partners for AvaTrade

Тел.: +44 20 7655 1710

Электронная почта: [email protected]

О брокере AvaTrade

AvaTrade является крупнейшим мировым брокером с наибольшим числом лицензий, выданных в 7 различных регионах мира. Компания также предоставляет клиентам круглосуточную поддержку и обслуживание на 20 языках. На AvaTrade можно торговать уверенно с любым уровнем знаний и умений. Торговля 1250 активами ведется со сверхнизким спредом, при этом представлены различные платформы (AvaOptions, MetaTrader 4, MetaTrader 5 и и т.д.). В браузерной платформе WebTrader и мобильном приложении AvaTradeGO можно также пользоваться инструментом управления рисками AvaProtectTM. Брокер обслуживает более 300 000 трейдеров из 150 стран мира с самыми разными запросами. Вслед за завоеванием приза «Лучший брокер» по версии The European и «Лучшая партнерская программа» от International Investor, награда Global Forex Awards только подчеркнула надежность компании.

Подробнее о брокере можно прочитать на сайте www.avatrade.com.

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https://www.avatrade.co.uk/



SOURCE AvaTrade