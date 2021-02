ТОКИО, 5 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- 26 января 2021 года было опубликовано 39-е ежегодное предложение о мире от президента буддистского движения Soka Gakkai International (SGI) Дайсаку Икеды (Daisaku Ikeda) под названием "Value Creation in a Time of Crisis" («Создание ценностей во время кризиса»), посвященное очередной годовщине со дня основания SGI.

Г-н Икеда призывает к продолжению глобального сотрудничества в решении ключевых проблем нашего времени: пандемии COVID-19, климатического кризиса и необходимости избавления мира от ядерного оружия. Эти проблемы не ограничиваются национальными границами и не могут быть решены ни одним правительством или учреждением в одиночку.

Он комментирует это следующим образом: «Наши совместные усилия, проявленные в плане реагирования на пандемию, могут служить основой для обеспечения глобальной осведомленности о важнейшей роли человеческой солидарности в преодолении кризисов».

В отношении борьбы с пандемией он приветствует запуск программы COVAX, нацеленной на обеспечение глобальных закупок и доступности вакцин против COVID-19. Он предлагает провести в ООН совещание на высоком уровне с целью обсудить способы решения проблем, связанных с COVID-19, а также созвать молодежную онлайн-конференцию "beyond COVID-19" («После COVID-19») для обсуждения того, каким хотят видеть мир молодые люди после окончания этого кризиса.

Г-н Икеда также обращает внимание на неблагоприятные экономические последствия этой пандемии, создающие угрозу для источников существования около 1,6 миллиарда человек, что составляет половину трудоспособной части мирового населения, и подчеркивает необходимость продвижения глобальных инициатив в области социальной защиты. Он призывает Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) играть ведущую роль в решении этих проблем и переходе к экологически-ориентированной экономике, где ресурсы, сэкономленные на военных расходах, могут быть направлены на расширение сферы услуг в области здравоохранения и социального обеспечения.

В подтверждение своей многолетней деятельности, направленной на ликвидацию ядерных вооружений, г-н Икеда приветствует принятый в штаб-квартире ООН Договор о запрещении ядерного оружия (TPNW), вступивший в силу 22 января 2021 года, как «судьбоносное событие, открывающее новую эру», которое подстегнет процесс коренного изменения подходов к обеспечению безопасности. Он призывает Японию принять участие в первом совещании государств-участников TPNW, чтобы приступить к созданию условий, обеспечивающих возможность его будущей ратификации.

Он предлагает провести форум для обсуждения взаимосвязи между ядерным оружием и установленными ООН Целями в области устойчивого развития (ЦУР) в ходе первого совещания государств-участников TPNW.

На Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), запланированной на август 2021 года, г-н Икеда также настоятельно призывает обсудить истинное значение безопасности в свете таких кризисов, как чрезвычайная климатическая ситуация и нынешняя пандемия.

Кроме того, он призывает включить в заключительный документ Конференции по рассмотрению действия Договора обязательство не применять ядерное оружие и заморозить все разработки ядерных вооружений до 2025 года.

С заявлением президента Soka Gakkai Минору Харада (Minoru Harada) от 22 января, в котором приветствуется вступление в силу TPNW, можно ознакомиться по адресу: https://www.sokaglobal.org/contact-us/media-room/statements/tpnw-entry-into-force.html. Кроме того, движение SGI подписало межконфессиональное заявление совместно с более чем 170 другими религиозными группами. См. https://sgi-ouna.org/tpnw-eif-interfaith-statement

Soka Gakkai — всемирная общинная организация буддистов, содействующая укреплению мира, а также развитию культуры и образования на основе уважения достоинства человеческой жизни. Soka Gakkai International (SGI) — международная ассоциация Soka Gakkai и неправительственная организация, имеющая консультативный статус при Экономическом и социальном совете (ЭКОСОС) ООН. Начиная с 1983 года президент SGI Дайсаку Икеда ежегодно 26 января публикует предложение о мире в честь годовщины со дня основания SGI.

Контактная информация:

Yuki Kawanaka (Юки Каванака)

Международный отдел общественной информации

Soka Gakkai

Тел.: +81-80-5957-4919

Эл. почта: kawanaka[at]soka.jp

https://www.sokaglobal.org/contact-us/media-room.html

SOURCE Soka Gakkai