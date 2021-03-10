Bybit объявляет о назначении Дэниела Лима генеральным консулом.

«Мы рады приветствовать Дэниеля, который принесет свой уникальный опыт и дальновидность в нашу развивающуюся отрасль», - сказал Бен Чжоу, соучредитель и генеральный директор Bybit. «Дэниел поможет укрепить позицию Bybit в области нормативных требований в быстро меняющейся нормативно-правовой среде, а так же поддержит и укрепит доверие наших клиентов по всему миру».

О Bybit

Bybit - это платформа для торговли крипто-деривативами, основанная в марте 2018 года. Компания предоставляет услуги онлайн-торговли международным индивидуальным клиентам, а также профессиональным трейдерам.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1452604/Daniel_Lim.jpg

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