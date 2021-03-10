Bybit объявляет о назначении Дэниела Лима генеральным консулом.
10 мар, 2021, 12:54 GMT
СИНГАПУР, 10 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Биржа крипто-деривативов Bybit объявила о назначении Дэниела Лима генеральным консулом
Мистер Лим, ветеран банковского и финансового сектора с более чем 20-летним опытом, возьмет на себя ответственность общее соблюдение нормативных требований и будет курировать команду юристов компании. Мистер Лим перешел в Bybit из международного инвестиционного банка в Сингапуре, где он занимал должность главы юридического отдела и комплаенс.
«Мы рады приветствовать Дэниеля, который принесет свой уникальный опыт и дальновидность в нашу развивающуюся отрасль», - сказал Бен Чжоу, соучредитель и генеральный директор Bybit. «Дэниел поможет укрепить позицию Bybit в области нормативных требований в быстро меняющейся нормативно-правовой среде, а так же поддержит и укрепит доверие наших клиентов по всему миру».
О Bybit
Bybit - это платформа для торговли крипто-деривативами, основанная в марте 2018 года. Компания предоставляет услуги онлайн-торговли международным индивидуальным клиентам, а также профессиональным трейдерам.
Для получения дополнительной информации посетите: https://www.bybit.com/ru-RU/
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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1452604/Daniel_Lim.jpg
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SOURCE Bybit
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