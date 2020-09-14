Быстрый рост спроса на CAN-шины Innodisk на фоне пандемии и тенденции развития автономного транспорта

Расширяющийся ассортимент продукции Innodisk на основе CAN-шин испытывает резкое повышение спроса

ТАЙБЭЙ, 14 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Модули расширения CAN-шин Innodisk стремительно завоевывают весь мир. Беспрецедентный спрос на средства технического оснащения автономного транспорта на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 и непрерывного развития автоматизации в промышленности и здравоохранении предполагает высокую востребованность предлагаемых компанией Innodisk систем на основе CAN-шин, соответствующих наивысшим отраслевым стандартам.

Удвоение объема продаж в 2020 году

Благодаря проверенной временем компетенции и многолетнему опыту работы на отраслевых рынках и целенаправленным усилиям по внедрению новейших разработок в технологии производства CAN-шин компания Innodisk вошла в число ключевых поставщиков для крупных и мелких компаний, ведущих инновационную деятельность в сферах автономного транспорта, автоматизации и медицины. В результате за первую половину 2020 года объем продаж продукции Innodisk на основе CAN-шин вырос почти вдвое, а количество проданных единиц за тот же период уже превышает аналогичный показатель за весь 2019 год.

Специализированные инновационные разработки для автономных транспортных средств

Современные системы автономного транспорта зависят от множества датчиков в системах лидаров, радаров и камер для автономной навигации в различных дорожных условиях. При большом количестве датчиков требуется, чтобы система контроллеров транспортного средства была оснащена достаточным числом портов CAN-шины.

Для выполнения данного требования компания Innodisk разработала свой новый 4-портовый расширительный модуль (EGPC-B4S1) для сопряжения интерфейсов M.2 и CAN. Этот расширительный модуль обеспечивает автомобильные контроллерные системы четырьмя дополнительными портами CAN-шины на каждую карту, что отвечает растущим потребностям автономных транспортных средств в портах CAN-шин и дает производителям новые возможности для внедрения инноваций.

Расширение CAN-шин промышленного назначения с прицелом на будущее

В третьем квартале 2020 года компания Innodisk выпускает новый модуль расширения CAN-шин EGPC-B4S1, который дополнит растущий ассортимент продукции Innodisk на основе CAN-шин наряду с 2-портовыми расширительными модулями, обеспечивающими сопряжение интерфейсов M.2 и mPCIe с шиной CAN. Поддержка протоколов более высокого уровня для SAE J1939 и CANopen появится для модуля EGPC-B4S1 в IV квартале 2020 года и уже полностью обеспечивается в модулях CAN-шин, предлагаемых компанией Innodisk в настоящее время.

Выпускаемые компанией Innodisk модули расширения CAN-шин предназначены для промышленного применения и имеют такие отличительные особенности, как возможность работы в условиях экстремальных температур (от -40 до 85°C), защита от электростатических разрядов (до 15 кВ для воздушного и до 8 кВ для контактного разряда), а также защита от пробоя изоляции до 2 кВ — что позволяет использовать новейшие средства на основе CAN-шин для любых промышленных целей.

О компании Innodisk

Компания Innodisk является поставщиком флэш-накопителей, DRAM-модулей и встроенной периферии для промышленных и корпоративных систем с обеспечением сервисной поддержки. Мы выгодно отличаемся от других поставщиков своим стремлением к исключительному качеству нашей продукции и обслуживания, что обеспечивает высокую степень удовлетворенности клиентов, представляющих различные отрасли с повышенными требованиями.

Более подробная информация о компании Innodisk представлена на ее сайте по адресу https://www.innodisk.com

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