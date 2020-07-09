Camper ускоряет разработку продуктов с Centric PLM™

Хуан Энрике Хименес Эсквитино, руководитель отдела планирования поставок в Camper, объясняет, что бренд ранее испытывал трудности, используя устаревшее программное обеспечение, не предназначенное для обувной промышленности, и отчаянно нуждался в платформе для отслеживания процессов разработки продукта и достижения полной наглядности всех этапов от идеи до запуска продукта.

«Раньше мы хранили информацию о наших изделиях в сотнях листов Excel. У нас возникали вопросы и недопонимания с нашими производителями, потому что у нас не было никакой информации о состоянии наших изделий или фактической себестоимости сырья», - говорит он.

Сегодня, благодаря быстрому внедрению Centric PLM за 4 месяца, простоте обслуживания и невероятной гибкости, Camper сократил время разработки продукта, централизовал все данные о продукте, повысил контроль качества и рационализировал все этапы разработки продукта в едином источнике актуальных и достоверных данных, предоставив более точный расчет себестоимости и прогнозирование маржинальности, а также надежные и актуальные данные для стратегического планирования.

Также, внедрение произошло в тот момент, когда вся организация Camper была только что реструктурирована. Centric PLM сыграл важную роль в обеспечении большей наглядности новых процессов и распределения ролей.

«Наши команды теперь имеют мгновенный доступ к точным и надежным данным, что позволяет им работать быстрее и эффективнее», -добавляет Хуан. Centric PLM позволил Camper обеспечить рост, сохраняя при этом качество своей продукции, которым он известен».

Centric PLM является неотъемлемой и ежедневной частью бизнеса Camper с 2013 года. Бренд ожидает использования этого решения и в будущем, расширяя его возможности для своих зарубежных поставщиков и продолжая поддерживать глобальный рост.

Как Camper увеличил наглядность и обеспечил рост с помощью Centric PLM?

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