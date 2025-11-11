CCTV+: В Гуанчжоу проходит Международный симпозиум по биобезопасности растений (ISPB 2025)

Научно обоснованное управление здоровьем растений для защиты продовольственных систем и достижения целей SDG

ГУАНЧЖОУ, Китай, 11 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- В период со 2 по 6 ноября 2025 года во 2-м симпозиуме ISPB приняли участие более 250 специалистов из 18 стран для противодействия одной из самых неустранимых угроз глобальным продовольственным системам: трансграничные вредители и болезни растений. Симпозиум, проведенный совместно Китайской академией сельскохозяйственных наук (CAAS) и CAB International (CABI), в организации которого также приняли участие Институт защиты растений академии CAAS (IPPCAAS), Гуандунская академия сельскохозяйственных наук (GDAAS) и Южно-Китайский сельскохозяйственный университет, был посвящен переходу от передовых научных разработок к масштабируемым решениям, которые укрепляют глобальные усилия по достижению целей «Ликвидация голода», «Меры по борьбе с изменением климата» и «Сохранение экосистем суши».

image

Участники подчеркнули, что здоровье растений является основой стойких, благоприятных для природы пищевых систем. На вредителей и болезни приходится от 20 до 40 процентов ежегодных потерь урожая, составляющих глобальный экономический ущерб в размере более 220 млрд долларов США. На этом фоне в рамках ISPB 2025 прошли 56 пленарных и технических обсуждений создания сетей раннего оповещения, использования совместимых стандартов данных, применения ИИ для диагностики и осуществления экологического/биологического контроля для снижения химической зависимости при сохранении биоразнообразия. В ходе заседаний было подчеркнуто, что управление с информированием о рисках, открытые данные и сотрудничество юг-юг служат ускорителями реализации и воздействия на местах.

Являясь одним из соорганизаторов, институт IPPCAAS рассматривает симпозиум ISPB в качестве глобального центра, объединяющего передовые исследования со скоординированными стандартами и созданием потенциала, чтобы связать национальные программы с региональными платформами на ключевых направлениях торговли и миграции вредителей. На симпозиуме также были проведены мероприятия, посвященные конкретному сотрудничеству: 30-я годовщина научного сотрудничества Китая и CABI; создание Международного альянса научно-технических инноваций в области защиты растений в рамках BRI для гармонизации эпиднадзора и обмена знаниями, а также самостоятельное мероприятие, посвященное трансграничному сотрудничеству в области биобезопасности между Китаем и соседними странами для усиления региональной профилактики и реагирования на угрозы биобезопасности.

Участники симпозиума ISPB подчеркнули общую приверженность научно обоснованному управлению здоровьем растений с учетом рисков — от совместимого мониторинга до ответственных инструментов контроля и передачи навыков. Академия CAAS и институт IPPCAAS совместно со своими глобальными партнерами продолжат расширять региональные сети раннего оповещения, развивать экологичные технологии контроля и инвестировать в обучение и институциональный потенциал, помогая странам достичь своих целей SDG, защищая при этом источники существования, торговлю и экосистемы.

О симпозиуме ISPB: Международный симпозиум по биобезопасности растений (ISPB) — это проводимое раз в два года ведущее мероприятие, курируемое институтом IPPCAAS с партнерами для ускорения научных разработок, создания стандартов и решений для здоровья растений и глобальной продовольственной безопасности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2818114/image.jpg