CCTV+: В Гуанчжоу проходит Международный симпозиум по биобезопасности растений (ISPB 2025)

Информация предоставлена

CCTV+

11 нояб, 2025, 18:43 GMT

Научно обоснованное управление здоровьем растений для защиты продовольственных систем и достижения целей SDG

ГУАНЧЖОУ, Китай, 11 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- В период со 2 по 6 ноября 2025 года во 2-м симпозиуме ISPB приняли участие более 250 специалистов из 18 стран для противодействия одной из самых неустранимых угроз глобальным продовольственным системам: трансграничные вредители и болезни растений. Симпозиум, проведенный совместно Китайской академией сельскохозяйственных наук (CAAS) и CAB International (CABI), в организации которого также приняли участие Институт защиты растений академии CAAS (IPPCAAS), Гуандунская академия сельскохозяйственных наук (GDAAS) и Южно-Китайский сельскохозяйственный университет, был посвящен переходу от передовых научных разработок к масштабируемым решениям, которые укрепляют глобальные усилия по достижению целей «Ликвидация голода», «Меры по борьбе с изменением климата» и «Сохранение экосистем суши».

Continue Reading
image
image

Участники подчеркнули, что здоровье растений является основой стойких, благоприятных для природы пищевых систем. На вредителей и болезни приходится от 20 до 40 процентов ежегодных потерь урожая, составляющих глобальный экономический ущерб в размере более 220 млрд долларов США. На этом фоне в рамках ISPB 2025 прошли 56 пленарных и технических обсуждений создания сетей раннего оповещения, использования совместимых стандартов данных, применения ИИ для диагностики и осуществления экологического/биологического контроля для снижения химической зависимости при сохранении биоразнообразия. В ходе заседаний было подчеркнуто, что управление с информированием о рисках, открытые данные и сотрудничество юг-юг служат ускорителями реализации и воздействия на местах.

Являясь одним из соорганизаторов, институт IPPCAAS рассматривает симпозиум ISPB в качестве глобального центра, объединяющего передовые исследования со скоординированными стандартами и созданием потенциала, чтобы связать национальные программы с региональными платформами на ключевых направлениях торговли и миграции вредителей. На симпозиуме также были проведены мероприятия, посвященные конкретному сотрудничеству: 30-я годовщина научного сотрудничества Китая и CABI; создание Международного альянса научно-технических инноваций в области защиты растений в рамках BRI для гармонизации эпиднадзора и обмена знаниями, а также самостоятельное мероприятие, посвященное трансграничному сотрудничеству в области биобезопасности между Китаем и соседними странами для усиления региональной профилактики и реагирования на угрозы биобезопасности.

Участники симпозиума ISPB подчеркнули общую приверженность научно обоснованному управлению здоровьем растений с учетом рисков — от совместимого мониторинга до ответственных инструментов контроля и передачи навыков. Академия CAAS и институт IPPCAAS совместно со своими глобальными партнерами продолжат расширять региональные сети раннего оповещения, развивать экологичные технологии контроля и инвестировать в обучение и институциональный потенциал, помогая странам достичь своих целей SDG, защищая при этом источники существования, торговлю и экосистемы.

О симпозиуме ISPB: Международный симпозиум по биобезопасности растений (ISPB) — это проводимое раз в два года ведущее мероприятие, курируемое институтом IPPCAAS с партнерами для ускорения научных разработок, создания стандартов и решений для здоровья растений и глобальной продовольственной безопасности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2818114/image.jpg

Другие материалы из этого источника

CCTV+: International Symposium on Plant Biosafety (ISPB 2025) Convenes in Guangzhou

CCTV+: International Symposium on Plant Biosafety (ISPB 2025) Convenes in Guangzhou

From 2-6 November 2025, the 2nd ISPB Symposium gathered more than 250 experts from 18 countries to confront one of the most persistent threats to...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Agriculture

Agriculture

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Выпуски новостей схожей тематики