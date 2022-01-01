Central World: «послание в лучшее будущее» -- фейерверки в честь наступления 2022 года

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Central Pattana Plc (CPN)

01 янв, 2022, 01:42 GMT

Central World: «послание в лучшее будущее» — фейерверки в честь наступления 2022 года 

Thailand's Central World, the global countdown landmark, aka 'Times Square of Asia', spotlights 'message for better futures' to the world with spectacular fireworks to ring in 2022
Thailand's Central World, the global countdown landmark, aka 'Times Square of Asia', spotlights 'message for better futures' to the world with spectacular fireworks to ring in 2022
Thailand's Central World, the global countdown landmark, aka 'Times Square of Asia', spotlights 'message for better futures' to the world with spectacular fireworks to ring in 2022
Thailand's Central World, the global countdown landmark, aka 'Times Square of Asia', spotlights 'message for better futures' to the world with spectacular fireworks to ring in 2022
Thailand's Central World, the global countdown landmark, aka 'Times Square of Asia', spotlights 'message for better futures' to the world with spectacular fireworks to ring in 2022 Thailand's Central World, the global countdown landmark, aka 'Times Square of Asia', spotlights 'message for better futures' to the world with spectacular fireworks to ring in 2022

БАНГКОК, 1 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Central Pattana plc., являющаяся крупнейшим застройщиком объектов недвижимости и торговых центров в Таиланде и оператором Central World, объявляет о том, что в этом году обратный отсчет на площади Central World — самом известном в Таиланде месте проведения празднований в центре Бангкока,  «азиатской Таймс-сквер» — пройдет в режиме прямой трансляции из соображений безопасности в эпоху пандемии. При этом атмосфера события будет полностью сохранена благодаря крупномасштабному и зрелищному шоу фейерверков. Шоу обязательно войдет в число самых незабываемых моментов года, как и другие известные места обратного отсчета по всему миру.

Уже более 20 лет Central World служит основной площадкой для празднования Рождества и Нового года в Таиланде. В канун 2022 года на территории всемирного торгового центра поблизости пройдет невероятное шоу фейерверков под тематическим названием «ПОСЛАНИЕ В ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ» (MESSAGE FOR BETTER FUTURES). В рамках шоу одновременно с запуском фейерверков проведут прямую трансляцию концерта Таиландского филармонического оркестра и виртуальный показ произведений 3D-графики на крупнейшем в мире интерактивном цифровом экране panOramix. Таким образом организаторы рассчитывают усилить привлекательность Central World в качестве международного места проведения обратного отсчета до Нового года.

Грандиозное шоу фейерверков отразит самые нашумевшие мировые события 2021 года и будет включать в себя элементы с глубоким смыслом, символизирующие положительные перемены. 

Действие 1: «Сила позитива» (Power of Positivity) — выражение моральной поддержки всему миру в борьбе с пандемией.

Действие 2: «Гармония мира» (Harmony of the world) — демонстрация силы единства, каждый играет важную роль в общем деле.

Действие 3: «Послание счастья» (Forwarding Happiness) — четыре вдохновляющих посыла, перекликающихся с самыми нашумевшими мировыми событиями 2021 года:

  • «Защитим Землю» (Protect the Earth) — у человечества нет запасной планеты, необходимо проявлять экологическую сознательность и стремиться к устойчивому развитию;
  • «Будем уважать равенство» (Respect Equality) — в мире, полном разнообразия, требуется уважать различия в любом их проявлении;
  • «Проявим стойкость» (Stay Resilient) — сколько бы раз мы ни падали, мы преодолеем любые сложности;
  • «Создадим лучшее будущее для всех» (Imagining Better Futures for All) — будем верить в силу самоотверженности и новаторства во имя лучшего будущего для каждого.

Шоу фейерверков «ПОСЛАНИЕ В ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ» — символ Таиланда — станет международным символом перемен к лучшему, которые призваны помочь миру покончить с пандемией. 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1718488/Central_Pattana_Plc_countdown.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1718489/Central_Pattana_Plc_Times_Square_of_Asia.jpg

SOURCE Central Pattana Plc (CPN)

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