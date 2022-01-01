Central World: «послание в лучшее будущее» — фейерверки в честь наступления 2022 года 

БАНГКОК, 1 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Central Pattana plc., являющаяся крупнейшим застройщиком объектов недвижимости и торговых центров в Таиланде и оператором Central World, объявляет о том, что в этом году обратный отсчет на площади Central World — самом известном в Таиланде месте проведения празднований в центре Бангкока, «азиатской Таймс-сквер» — пройдет в режиме прямой трансляции из соображений безопасности в эпоху пандемии. При этом атмосфера события будет полностью сохранена благодаря крупномасштабному и зрелищному шоу фейерверков. Шоу обязательно войдет в число самых незабываемых моментов года, как и другие известные места обратного отсчета по всему миру.

Уже более 20 лет Central World служит основной площадкой для празднования Рождества и Нового года в Таиланде. В канун 2022 года на территории всемирного торгового центра поблизости пройдет невероятное шоу фейерверков под тематическим названием «ПОСЛАНИЕ В ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ» (MESSAGE FOR BETTER FUTURES). В рамках шоу одновременно с запуском фейерверков проведут прямую трансляцию концерта Таиландского филармонического оркестра и виртуальный показ произведений 3D-графики на крупнейшем в мире интерактивном цифровом экране panOramix. Таким образом организаторы рассчитывают усилить привлекательность Central World в качестве международного места проведения обратного отсчета до Нового года.

Грандиозное шоу фейерверков отразит самые нашумевшие мировые события 2021 года и будет включать в себя элементы с глубоким смыслом, символизирующие положительные перемены.

Действие 1: «Сила позитива» (Power of Positivity) — выражение моральной поддержки всему миру в борьбе с пандемией.

Действие 2: «Гармония мира» (Harmony of the world) — демонстрация силы единства, каждый играет важную роль в общем деле.

Действие 3: «Послание счастья» (Forwarding Happiness) — четыре вдохновляющих посыла, перекликающихся с самыми нашумевшими мировыми событиями 2021 года:

«Защитим Землю» (Protect the Earth) — у человечества нет запасной планеты, необходимо проявлять экологическую сознательность и стремиться к устойчивому развитию;

— у человечества нет запасной планеты, необходимо проявлять экологическую сознательность и стремиться к устойчивому развитию; «Будем уважать равенство» (Respect Equality) — в мире, полном разнообразия, требуется уважать различия в любом их проявлении;

— в мире, полном разнообразия, требуется уважать различия в любом их проявлении; «Проявим стойкость» (Stay Resilient) — сколько бы раз мы ни падали, мы преодолеем любые сложности;

— сколько бы раз мы ни падали, мы преодолеем любые сложности; «Создадим лучшее будущее для всех» (Imagining Better Futures for All) — будем верить в силу самоотверженности и новаторства во имя лучшего будущего для каждого.

Шоу фейерверков «ПОСЛАНИЕ В ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ» — символ Таиланда — станет международным символом перемен к лучшему, которые призваны помочь миру покончить с пандемией.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1718488/Central_Pattana_Plc_countdown.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1718489/Central_Pattana_Plc_Times_Square_of_Asia.jpg

SOURCE Central Pattana Plc (CPN)