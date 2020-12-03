Centric Software® первым на рынке запускает систему Social PLM

Отвечая на растущую потребность команд в возможности удаленного подключения и эффективном взаимодействии в цифровых пространствах, Centric становится первым и единственным поставщиком PLM, который полностью поддерживает функцию чатов для общения в нескольких платформах для совместной работы людей.

Centric PLM v7.2 включает Conversations (чаты) для прямого обмена информацией по различным аспектам продуктов, разрабатываемых в Centric PLM. В новой версии 7.2 также впервые в индустрии реализована интеграция с ведущим инструментом коммуникации команд Slack. В Slack пользователи «пингуют» друг друга и неформально обсуждают обновления продуктов в реальном времени, не покидая среду PLM, используя общие функции обмена мгновенными сообщениями, такие как @mentions (напоминания) и вложения. Slack это первое из множества подключений к корпоративным решениям для обмена сообщениями с будущими интеграциями, запланированными с Microsoft Teams, Google Workspace, We Chat, DingTalk и другими.

«Поскольку работа из дома становится широко распространенной, а компании продолжают расти и расширяться в разных географических регионах, простота общения становится все более важной, - объясняет Рон Уотсон, вице-президент по продукту Centric Software. «Новейшая версия Centric PLM представляет социальные функции для простого, естественного и интуитивно понятного взаимодействия между участниками команды. Интеграция со Slack и наша обновленная функция Conversations сделают разработку и запуск продукта более плавными, эффективными, креативными и быстрыми».

Версия 7.2 представляет несколько нововведений в области 3D-технологий в Centric PLM. Теперь все пользователи могут создавать новые 3D-материалы в Centric, используя компоненты существующих 3D-материалов. Centric расширил управление цифровыми 3D-активами, включив в него 3D-аватары, что позволяет дизайнерам и разработчикам продуктов импортировать и упорядочивать 3D-аватары в библиотеках аватаров в PLM-системе Centric.

«Centric продолжает совершенствовать свой 3D-функционал, давая возможность более широкому кругу пользователей использовать преимущества и лучше визуализировать продукты, материалы, драпировку и текстуры, которые очень важны для нового жизненного цикла принятия решений в цифровом пространстве. Теперь использование инструментов 3D-дизайна становится все более популярным, и команды должны иметь возможность двигаться вперед, не полагаясь на 3D-дизайнеров и специализированные приложения», - объясняет Уотсон. «Например, возможность создавать материалы в Centric позволяет командам разработчиков продукта вносить свой вклад в цифровой 3D-рабочий процесс. Внедрение библиотек 3D-аватаров завершает еще одну часть истории цифровой трансформации, расширяя диапазон 3D-активов, с которыми может работать Centric».

«Мы с гордостью объявляем о релизе новейшей версии Centric 8 PLM», - говорит Крис Гроувс, президент и генеральный директор Centric Software. «Основное внимание в этом релизе уделяется удобству использования и социальному взаимодействию. Мы первыми в сфере PLM внедрили полностью упакованную и поддерживаемую интеграцию со Slack, а вскоре планируются дополнительные интеграции с популярными платформами обмена сообщениями. Поскольку наши клиенты лавируют на быстро меняющемся рынке, особенно когда речь идет об удаленной работе, мы осуществляем инновации в ответ на их главные приоритеты и сложности».

Centric 8 v7.2 также представляет множество других улучшений в области пользовательского интерфейса и опыта, а также усовершенствований для повышения эффективности, простоты использования и скорости вывода продукта на рынок.

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