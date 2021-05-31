CGTN：Китай и мир: по бескрайнему океану к расширению сотрудничества
31 мая, 2021, 17:01 BST
ПЕКИН, 31 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- "Безбрежному океану нет конца, подними парус и плыви c попутным ветром" - это строка из китайского стихотворения, написанного 1000 лет назад.
Она значит, что нет никаких географических ограничений, которые не позволяют нам путешествовать, чтобы встретиться с друзьями издалека. Фраза не теряет актуальности и в современном Китае.
"Китай не закроет свои двери для остального мира, напротив, они будут открываться только шире", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин на Боаоском азиатском форуме в 2018 году.
От реформ и открытости…
Колоссальные изменения, произошедшие в Китае в результате проводимой с 1978 года политики реформ и открытости, подтверждают справедливость убеждения о том, что открытость - это путь к росту и богатству.
Руководствуясь этим курсом, страна превратилась из преимущественно аграрной страны во вторую по величине экономику в мире.
В 2020 году объем импорта и экспорта товаров Китая вырос на 1,9% в годовом исчислении - до 32,16 трлн юаней (около 4,647 трлн долларов США), достигнув рекордного уровня, несмотря на мировой спад поставок. Китай стал единственной крупной экономикой мира, показавшей рост внешней торговли в условиях пандемии.
В 1978 году этот показатель не превышал 20,6 млрд долларов США.
Китай приложил немало усилий, чтобы привлечь больше глобальных инвесторов на свой огромный внутренний рынок путем расширения доступа на него и улучшения деловой среды.
Недавнее исследование Министерства коммерции КНР показывает, что 96,4% предприятий с иностранным капиталом оптимистично оценивают перспективы своего бизнеса в Китае.
Согласно отчету Всемирного банка за 2020 год, Китай второй год подряд вошел в десятку самых благоприятных экономик мира с точки зрения удобства ведения бизнеса благодаря масштабной программе реформ.
Китай подписал соглашения о сотрудничестве со 140 странами и 31 международной организацией в рамках инициативы "Один пояс, один путь" с момента ее выдвижения в 2013 году.
... К новой модели развития
Поскольку Китай встал на путь социалистической модернизации в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.), открытость остается критически важной составляющей новой "дорожной карты" страны.
Включив в план развития принцип "двойной циркуляции", Китай обещает наращивать открытость своих рынков в ближайшие 5 лет, чтобы преодолеть спад экономики, вызванный пандемией, и содействовать международному сотрудничеству.
Новая парадигма развития означает обеспечение более тесной связи и более эффективного использования как внутреннего, так и внешнего рынков за счет раскрытия потенциала внутреннего рынка.
И конкретные шаги в этом направлении уже сделаны.
В Китае насчитывается 21 пилотная зона свободной торговли после открытия трех новых ЗСТ в прошлом году. Страна подписала соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, которое подразумевает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли.
https://russian.cgtn.com/n/BfJEA-BEA-HcA/DdadcA/index.html
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=8SMBilu08fA
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1522123/CGTN.jpg
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SOURCE CGTN
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