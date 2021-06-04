CGTN：Образование - ключевой фактор антикоррупционной кампании Китая

"Чтобы всесторонне придерживаться партийной дисциплины, необходимо сосредоточиться не только на наказаниях и четком установлении основных дисциплинарных норм", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в январе 2016-го года на пленарной сессии Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

"Важнее - побуждать людей быть лучше, верить в идеалы, иметь твердые убеждения и мораль", - добавил он.

Также Си Цзиньпин процитировал строки из стихотворения китайского мудреца Гун Цзычжэня (1792-1841): "Как можно стать победителем, если не можешь побороть свои пороки?"

Первоначальные намерения

Оставаться верными первоначальным намерениям и целям КПК, а именно стремиться обеспечить счастье народа и возрождение китайской нации, - вот к чему партийные лидеры призывают партийных деятелей, чтобы помочь им преодолеть их собственные соблазны.

В июне 2019-го по всей стране прошла образовательная кампания под названием "Останемся верными нашей первоначальной миссии", цель которой - усилить послание для 90 млн членов КПК.

Алессандро Тейксейра - бразильский экономист и профессор государственной политики Университета Цинхуа - подчеркнул важность просвещения в борьбе с коррупцией в интервью CGTN.

Тейксейра сказал, что наказания и запугивания недостаточно для того, чтобы предотвратить коррупцию. "Здесь важен обучающий элемент, - отметил он, - процесс просвешения всего общества".

"И это - то, к чему всегда стремился Китай, к моральному обучению не только представителей партии, но и всего народа", - добавил он.

Повышение осведомленности общественности

После 18-го Всекитайского съезда КПК партийное руководство выдвинуло ряд концепций, относящихся к борьбе с коррупцией, что продемонстрировало решимость взяться за решение этой укоренившейся проблемы.

"Чтобы ковать металл, надо самому быть сильным", - сказал Си Цзиньпин, процитировав популярное китайское изречение, объясняя важность партийного строительства во время встречи с журналистами 15 ноября 2012-го года после того, как был переизбран на пост генерального секретаря Центрального комитета КПК. Это означает, что только ведя себя достойно, можно ожидать, что и другие будут поступать также. Позже это изречение стало призывом к партийным чиновникам оставаться неподкупными.

Среди других антикоррупционных концепций - призыв избегать "четырех форм упадка" - формализма, бюрократизма, геодонизма и экстравагантности; ряд мер по улучшению поведения чиновников, известный как "решение ЦК КПК из 8 пунктов"; одновременная борьба с "тиграми" (высокопоставленными коррумпированными чиновниками) и "мухами" (коррумпированными чиновниками низкого ранга); нулевая терпимость к коррупции.

Эти концепции вместе с репортажами СМИ и антикоррупционными расследованиями значительно повысили уровень осведомленности народа о вопросах, связанных с борьбой с коррупцией.

Трехкомпонентная формула

Образование - это одна из главных составляющих трехкомпонентной формулы борьбы с коррупцией наряду с наказаниями и построением антикоррупционной системы.

В 2020-ом году дисциплинарные инспекции и проверяющие органы по всей стране провели расследования 618 тысяч случаев, в результате чего были наказаны 604 тысячи человек, следует из отчета ответственного ведомства.

Китай также усиливает строительство антикоррупционной системы.

И главным моментом здесь является реформа надзора на государственном уровне, которая предусматривает создание надзорных комиссий на национальном, провинциальном, городском и сельском уровнях. Комиссии могут проверять любого работника, наделенного властными полномочиями, в том числе и тех, кто не является членом КПК и не работает в правительственных структурах.

Все эти усилия привели к решительной победе над коррупцией. "Серьезно изучаются вопросы, связанные с природой коррупции. Также развивается сотрудничество на международным уровне. Таким образом Китай шаг за шагом превращается в одну из стран, лидирующих в сфере борьбы с коррупцией", - сказал Тейксейра.

https://russian.cgtn.com/n/BfJEA-BIA-cA/DdcfIA/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=VZO0THWzD0U

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1525939/image_5009787_11294212.jpg

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SOURCE CGTN