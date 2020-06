Чайная промышленность - залог возрождения сельских районов Чаочжоу

ЧАОЧЖОУ (CHAOZHOU), Китай, 10 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- В городе Чаочжоу в южно-китайской провинции Гуандун недавно состоялась виртуальная промо-кампания под названием "Международный день чая".

Чаочжоу гордится своей близостью к окутанной туманами горе Фэнхуаншань, на склонах которой расположились деревушки одноименного уезда. Десятки тысяч фермеров неустанно трудятся на здешних чайных плантациях. И обитатели горных поселков, некогда настолько бедные, что жители окрестных городов всячески избегали контактов с ними, сегодня ведут вполне благополучный образ жизни. Весь секрет их благосостояния заключается в особом сорте чая улун под названием "Даньцун" (что в буквальном переводе означает "одинокие кусты"), произрастающем на склонах Фэнхуаншаня.

Согласно заявлению Департамента пропаганды Народного правительства городского округа Чаочжоу, местные власти предпринимают активные попытки интегрировать культуру выращивания чая с туристическими продуктами региона, стремясь оптимизировать процессы культивации чайных плантаций и внедрять современные методы управления отраслью. Растущее число туристов привлекают сюда многочисленные преимущества чая "Даньцун". Кусты высаживаются ограниченными группами, а сбор и обработка чайных листьев также осуществляются отдельно. Здешний сорт улуна, обладающий стойким ароматом, сладковатым вкусом и приятным послевкусием, высоко ценится любителями чая.

Чаочжоу славится богатым культурным и историческим наследием. В последние годы город наблюдает заметный рост числа как китайских, так и зарубежных туристов, желающих лично познакомиться с многовековой историей региона, его уникальной и самобытной культурой, изделиями местных мастеров и роскошными пейзажами. Гости Чаочжоу могут попробовать чай "Кун Фу" с незабываемым вкусом и ароматом, полюбоваться творениями здешних мастеров вышивки и керамики, пройтись по мосту Гуанцзи, посетить другие исторические достопримечательности и прочувствовать на себе все очарование культуры Чаочжоу.

Стремительно развивающаяся в последние годы отрасль выращивания чая "Даньцун" входит в число основных сегментов регионального сельского хозяйства. Центром этой процветающей отрасли является уезд Фэнхуан с чайными плантациями площадью более 70 000 му (около 4 666,7 га) и годовым объемом производства на уровне 1 млрд юаней.

Здешние фермеры с энтузиазмом реагируют на призыв правительства к модернизации традиционных процессов выращивания чая, активно привлекая новые идеи и внедряя инновации. Хуан Юаньчжи, фермер поколения "80-х", продолжает дело девяти поколений своих предков. Но желая отойти от отцовских и дедовских методов культивации и сбыта готовой продукции, он стремится применять научный подход к выращиванию и управлению плантацией. Хуан Юаньчжи уверен, что сочетание традиций и опыта его предков с современными технологиями позволит повысить качество чая "Даньцун" и укрепить позиции векового бренда.

В настоящий момент руководство региона наращивает темпы создания Современного сельскохозяйственного парка "Фэнхуан Даньцун". В планы властей входит и формирование чайного рынка, а также создание платформы для культурного обмена и подготовки мастеров чайных традиций "Кун Фу". Чай стал стабильным источником дохода для местных жителей, и сегодня уезд Фэнхуан уверенно движется по пути развития процветающей отрасли сельского хозяйства с применением последних достижений науки и техники.

"Кроме стремления к повышению качества, консолидации и модернизации своих базовых сегментов чайной промышленности Фэнхуана нам также необходимо прилагать усилия к ее интегрированному развитию в согласовании со вторичными и третичными сегментами отрасли", - прокомментировал секретарь уездного Комитета КПК, с уверенностью заявив о намерениях местных властей формировать имидж уникального региона с развитой культурой чайного туризма. Чайные плантации будут превращены в настоящие парки, а фермеры станут инвесторами. Подобный подход не только обеспечит защиту местной экологии, но принесет здешним жителям дополнительный доход, вдохнув новую жизнь в сельскохозяйственный сектор Фэнхуана.

Ссылки на визуальные приложения: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=364939

