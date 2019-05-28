Чанчунь становится крупным китайским центром спортивного туризма

ЧАНЧУНЬ (CHANGCHUN), Китай, 28 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Более 30 000 бегунов и поклонников спорта собрались в столице провинции Гирин - городе Чанчунь, - чтобы принять участие в международном марафоне 27 мая этого года. По словам официальных представителей чанчуньского Управления по делам спорта, взаимодополняющее сочетание спортивного и туристического секторов дает городу новый толчок к достижению амбициозной цели - стать крупным центром спортивного туризма.

Расположенный на северо-востоке Китая город Чанчунь славится обширными ресурсами для зимних видов спорта и приятным климатом. Это один из двух китайских городов, давших Поднебесной золотых медалистов Летних и Зимних олимпийских игр. Городское управление по делам спорта активно исследует многочисленные пути популяризации спортивных мероприятий среди местных жителей, и эти усилия уже дают свои результаты. Ежегодный международный марафон - один из приоритетов на повестке дня городских властей, стремящихся привлечь как можно больше гостей и жителей Чанчуня к здоровому образу жизни. Около 70 процентов городского дохода инвестируются в повышение качества жизни местных граждан, что позволяет жителям на себе ощущать позитивные изменения и прогресс в развитии города.

На территории Чанчуня расположены старейшие в стране базы по производству автомобилей и самые знаменитые киностудии страны. Город является "колыбелью" отраслей железнодорожного машиностроения, фотовольтаики, прикладной химии и производства биологических продуктов. Используя преимущества географического расположения в центре Северо-Восточной Азии, городские власти наращивают усилия в вопросах открытости и ревитализации промышленности и бизнеса, активно превращая туризм в одну из опорных отраслей для развития региона.

Муниципальное правительство включило спорт в число своих основных приоритетов и разработало концепцию создания "здорового Чанчуня", предполагающую популяризацию здорового образа жизни и повышение стандартов жизни местных граждан. Инициативы властей Чанчуня получили высокое признание Всемирной организации здравоохранения. Практический пример города служит не только наглядным пособием для других регионов страны, но и вдохновением для реализации амбициозного стремления центральных властей Китая превратить страну в "спортивную сверхдержаву".

На сегодняшний день, любой житель Чанчуня может найти спортивную площадку в восьми минутах ходьбы от дома и проконсультироваться по всем интересующим его вопросам с сотрудниками районных спортивных администраций. Кроме того, правительство города зарезервировало обширные земельные участки под будущее строительство спортивных объектов. Приобрести абонемент в спортивный зал или найти товарищей для совместных походов на занятия можно непосредственно в режиме онлайн. Более 51 процента населения Чанчуня активно занимается спортом. Этот факт обеспечивает прочный фундамент для реализации плана по превращению города в передовой спортивно-туристический центр.

Чанчунь славится открытостью и гостеприимством своих жителей. Вот уже 17 лет подряд здесь проходят международные соревнования по лыжному кроссу - Vasaloppet China. Потрясающие ландшафты, энтузиазм местных жителей и комфортная атмосфера на протяжении трех последних лет дарят китайским и иностранным участникам марафона исключительно приятные и абсолютно незабываемые впечатления. В этом году все места в марафоне - свыше 30 000, - были забронированы в течение 24 часов с момента начала регистрации.

"Маршрут марафона был составлен с учетом тесной интеграции в городской ландшафт Чанчуня, благодаря чему его участники имели возможность не только приобщиться к спортивному празднику, но и совершить своеобразный экскурсионный тур по городу, что в полной мере соответствует сегодняшним тенденциям к расширению регионального туристического сектора", - отметил глава городского управления по делам спорта Лью Хайю (Liu Haiyu).

SOURCE Changchun Sports Bureau