Чанша -- инновационная площадка для новых китайских СМИ

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The Publicity Department of Changsha Municipal Committee

20 нояб, 2020, 23:40 GMT

ЧАНША (Китай), 20 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- 19 ноября в Чанше успешно прошла Китайская конференция новых СМИ (China New Media Conference 2020), которая вновь привлекла к этому городу внимание всех китайских представителей новой медиа-индустрии. С прошлого года Чанша успешно провела две конференции новых СМИ, что, по данным отдела рекламы и пропаганды Муниципального комитета Чанши, служит доказательством ее огромного стремления стать главным городом для новых китайских СМИ.

China Media Conference 2020
Staff in Qianbo Information Technology Co. Ltd. is introducing "virtual sign language anchor" technology.
China Media Conference 2020 Staff in Qianbo Information Technology Co. Ltd. is introducing "virtual sign language anchor" technology.

На Китайской конференции новых СМИ-2020 в основном демонстрировались представительские продукты и технологии, включая технологию реставрации классических фильмов в стандарте 4K, новостные репортажи на языке жестов в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта, применение промышленной технологии визуализации в передовых производственных сферах с использованием сетей 5G и сред виртуальной реальности, интеллектуальную радиостанцию с поддержкой 5G и технологию 4K UHDV с панорамными звуковыми эффектами. Все эти новейшие достижения являются плодами кластерного эффекта Чанши в плане видеокультуры и креативной экономики.

Malanshan Video Cultural Park, в основе которого лежат интернет-технологии и видеокультура, представляет собой новейший высокопродуктивный комплекс, созданный в Чанше за последние годы. После двух лет строительства он быстро превратился в культурно-творческую площадку, где ведущие позиции занимают цифровые видеотехнологии. В период эпидемии Malanshan Video Cultural Park помог группе ведущих предприятий в выборе и обустройстве площадок путем объявления конкурсов, проведения переговоров и подписания контрактов в режиме онлайн. На данный момент зарегистрировано 1462 новых предприятия, 18 из которых входят в список Global 500 и являются хорошо известными компаниями, котируемыми на биржах, включая 4 компании, котирующиеся на основных площадках, а именно MANGO EXCELLENT MEDIA, TVZONE, CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP и HUNAN TV & BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

В этом году гвоздем летнего сезона в Китае стала популярная передача под названием "Sisters Who Brave the Winds and Waves" («Сестры, бросающие вызов ветрам и волнам»). Это высококачественное эстрадное шоу представляет компания MANGO EXCELLENT MEDIA в Malanshan Video Cultural Park. Благодаря высокой популярности компании MANGO EXCELLENT MEDIA ее рыночная стоимость превысила 130 млрд юаней.

В условиях стремительного развития искусственного интеллекта Malanshan Video Cultural Park продолжает следить за разработками новейших технологий и позиционирует себя как ультрасовременный культурный центр. Несколько дней назад в правительственном зале района Кайфу в городе Чанша был представлен «новый друг». Он может обеспечивать круглосуточный сурдоперевод для находящихся в зале лиц с нарушениями слуха. Этот высокотехнологичный продукт изобретен компанией Malanshan Hunan Qianbo Information Technology Co. Ltd.

Компания Hunan Qianbo Information Technology Co. Ltd. посвятила свою деятельность исследованиям и разработкам технологии "virtual sign language anchor" («виртуальный сурдопереводчик»), которая широко применяется в новостных программах, транслируемых в прямом эфире. Ее продукция пользовалась спросом среди многочисленных СМИ, школ и государственных учреждений. В октябре 2020 года компания Qianbo Information Technology Co. Ltd. достигла соглашения с UNOSSC относительно применения технологии сурдоперевода с использованием искусственного интеллекта и разработки ИТ-проекта автоматизации языка жестов для лиц с нарушениями слуха.

В перспективе модель новой медиа-индустрии, реализуемая в Чанше, станет одним из важнейших механизмов достижения цели высококачественного экономического развития. Кроме того, Чанша ускорит темпы реализации своей цели — превращение в инновационную площадку для новых китайских СМИ.

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Подпись: China Media Conference 2020

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Подпись: Сотрудники компании Qianbo Information Technology Co. Ltd. внедряют технологию «виртуальный сурдопереводчик».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1338791/China_Media_Conference.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1338792/virtual_sign_language_anchor.jpg

SOURCE The Publicity Department of Changsha Municipal Committee

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