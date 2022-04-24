Chery продала в марте за рубежом 20 000 автомобилей, сохранив мощный импульс продаж

По данным бразильской автомобильной ассоциации Fenabrave, на рынке Бразилии Chery заняла в марте девятое место среди розничных брендов с рыночной долей в 3,52%. В сегменте внедорожников модели TIGGO 3X, TIGGO 8 и TIGGO 5X сохраняли высокие показатели продаж, а модель ARRIZO 6 недавно была признана лучшей в Бразилии в сегменте экономичных автомобилей.

По данным чилийской автомобильной ассоциации Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), компания Chery заняла в марте второе место на чилийском рынке, продав 3514 автомобилей, а также установила новый рекорд по доле рынка, которая достигла 8,5%. При этом суммарная доля Chery на рынке теперь увеличилась до 8,1%, опередив основные бренды. В марте было продано в общей сложности 3226 автомобилей серии TIGGO 2, что стало лучшим показателем в сегменте внедорожников. В отчетный период внедорожник TIGGO 8 PRO стал официальным спонсорским автомобилем теннисного турнира ATP Chile Open 2022, став частью новой истории тенниса вместе с болельщиками со всего мира.

По данным конечных точек продаж, в Перу, где компания присутствует уже 15 лет, Chery достигла впечатляющего роста продаж на уровне 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заняв седьмое место среди всех автомобильных брендов, при этом TIGGO 8 и TIGGO 7 PRO оказались самыми продаваемыми моделями, обеспечив 64% от совокупных продаж. В Перу TIGGO 7 PRO выиграла для Chery звание «самый популярный китайский автомобильный бренд 2021 года», превзойдя остальные китайские автомобильные бренды по количеству голосов.

В Саудовской Аравии сильный рост продаж демонстрируют популярные модели TIGGO 7 PRO, TIGGO 8 PRO и ARRIZO 6 PRO с тех пор, как Chery вышла на рынок этой страны в 2021 году. Модель TIGGO 8 PRO, в частности, получила премию «Лучший высокотехнологичный внедорожник 2021 года» от местных СМИ! Автомобили серии Chery PRO FAMILY и их преимущества бренда завоевывают все большее признание со стороны рынка и потребителей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1801699/image_5011064_30867297.jpg

SOURCE Chery