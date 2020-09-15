Четыре модели KIA удостоены высших наград российской ежегодной Национальной премии «Автомобиль года 2020»

Своеобразным рекордсменом стала самая компактная модель в линейке бренда, KIA Picanto - она признается лучшей в категории «Городской автомобиль» уже пять лет подряд. Прошлогодний успех, титул «Новинки года» - удалось развить KIA Ceed, теперь на счету этой «европейской» модели – первое место в категории «Малый средний класс». Всего за полгода вышедшая на третье место по уровню спроса в российской линейке бренда модель Seltos – победила в категории «Компактные внедорожники». Первый в истории KIA автомобиль класса «гран туризмо» Stinger – удостоена высшей награды в категории «Гран-туреры».

"Бренд KIA уже много лет набирает популярность в России, и мы очень гордимся тем, что в этом году завоевали четыре награды "Автомобиль года в России", - сказал Хо-соунг Сонг, Президент и Генеральный директор Kia Motors Corporation. – "Россия является одним из самых важных рынков для KIA в мире. Мы упорно работали, чтобы достичь 13-процентной доли рынка в России, и намерены продолжать наш рост в ближайшие годы. Эти четыре награды имеют невероятное значение не только для Kia Motors в России, но и для Kia Motors во всем мире".

Компактный хэтчбек KIA Picanto сохраняет позиции неизменного фаворита в своем классе, благодаря яркому дизайну, просторному салону, интересному характеру и высокой для данного сегмента оснащенностью. Уже два поколения Picanto подряд занимают высшие места среди городских автомобилей по итогам народного голосования, определяющего победителей премии «Автомобиль года».

KIA Ceed, «основоположник» семейства европейских моделей бренда, после смены поколений в 2019 году стал одним из самых оснащенных автомобилей в своем сегменте. Сейчас в семейство моделей Ceed помимо пятидверного хэтчбека, также входят универсал Ceed SW, «шутинг-брейк» ProCeed и стильный кроссовер XCeed. Завоевав в прошлом году на конкурсе «Автомобиль года» награду в специальной номинации «Новинка года», в этом году Ceed закономерно вышел на первое место в сегменте «Малый средний класс».

Свой победный шаг по России начал KIA Seltos, всего за полгода он стремительно ворвался в тройку самых популярных моделей российской линейки бренда. Помимо яркого дизайна и великолепного оснащения, Seltos представлен в наибольшем числе вариантов и комплектаций среди всех моделей KIA в России. Голосование в рамках премии «Автомобиль года 2020» отдало Seltos победу в категории «Компактные внедорожники».

KIA Stinger не просто первая в истории бренда модель престижного сегмента «гран-туризмо», но и своеобразный флагман, в полной мере демонстрирующий по-настоящему «драйверский», увлекательный характер, характерный для современных автомобилей KIA. После теплого приема при выходе на российский рынок, Stinger уверенно завоевал свое место в этом, отличающемся высочайшей конкуренцией и присутствием самых престижных брендов, сегменте. Очередным успехом стала и его победа среди «Гран-туреров».

Александр Мигаль, Управляющий директор КМР и СНГ, прокомментировал итоги премии: «KIA традиционно стремится предлагать россиянам автомобили, максимально отвечающие их вкусам и потребностям. Такой успех в рамках Национальной премии «Автомобиль года», итоги которой определяют сами автомобилисты – это не просто торжество той или иной модели, это высочайшая оценка нашей политики формирования всей модельной линейки. ».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1274194/1.jpg

SOURCE Kia Motors