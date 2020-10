Четыре проекта Huawei по разработке базового ПО с открытым исходным кодом привносят диверсифицированные вычислительные мощности в каждую строку кода

Четыре проекта по разработке базового ПО обеспечивают реализацию инновационного потенциала сообществ разработчиков открытых программных средств

В то время как аппаратные средства обеспечивают основу вычислительных мощностей, базовое программное обеспечение способствует раскрытию потенциала, а прикладные программные средства создают реально ощутимые ценности для конечных пользователей. Процесс внедрения инноваций будет набирать обороты, если между поставщиками аппаратных средств, поставщиками базового и прикладного программного обеспечения, системными разработчиками, разработчиками программных средств и пользователями сформируется «круг благоприятных возможностей».

Открытое программное обеспечение является важной частью стратегии Huawei по созданию вычислительной экосистемы. Компания Huawei высоко ценит открытое аппаратное и программное обеспечение, а также возможности партнерского взаимодействия. Возглавляя процесс реализации инициатив, связанных с разработкой открытого ПО, внося свой существенный вклад и открывая возможности для деловых партнеров, компания Huawei поддерживает эффективное функционирование экосистемы разработки технического программного обеспечения с непрерывным раскрытием инновационного потенциала.

Что касается вклада в деятельность сообществ, Huawei занимает второе место в мире среди участников разработки последней версии Linux Kernel 5.8. Huawei руководит четырьмя проектами разработки открытого ПО: openEuler, openGauss, openLooKeng и MindSpore — и ведет непрерывную интеграцию с более чем 40 ведущими сообществами. Внося свой вклад в реализацию широко распространенных сценариев для сообществ более высоких уровней, Huawei позволяет 80% основных сообществ обеспечивать встроенную поддержку для процессоров Kunpeng. Таким образом, разработчики процессоров с архитектурой ARM могут легко использовать эти компоненты с открытым исходным кодом. Все эти меры помогают закладывать прочный фундамент для всеобъемлющего сотрудничества в сфере разработки аппаратного и программного обеспечения.

Аппаратное обеспечение является основой всей экосистемы, а операционные системы являются основой программного обеспечения. 31 декабря 2019 года состоялся официальный запуск платформы разработки открытого ПО openEuler, а версия 20.03 Long-Term Support (LTS) была выпущена в марте 2020 года. За девять месяцев своей деятельности сообщество openEuler привлекло более 2000 участников, создало 70 специальных групп по интересам (SIG) и пригласило к участию в своей работе более 60 ведущих предприятий в Китае. К сообществу также присоединились шесть ведущих китайских поставщиков операционных систем, выпустивших коммерческие версии.

Новейшая версия openEuler 20.09 была официально выпущена 30 сентября 2020 года. Отличительной особенностью данной версии является структура 1+8: одно ядро плюс восемь инновационных проектов, включая многоядерные ускорители, облегченную виртуальную машину iSula2.0, облачный контейнер StratoVirt, дистрибутив BiSheng JDK, Compass CI, интеллектуальный инструмент настройки A-Tune, среду для настольных компьютеров UKUI, инфраструктуру прецизионных вычислений secGear и архитектуру IMA. Благодаря инновационной архитектуре 1+8 openEuler стал наиболее преуспевающим сообществом разработчиков открытого программного обеспечения.

Ядром базового ПО и основой клиентских информационных систем являются базы данных. Между традиционными базами данных с открытым исходным кодом и ожиданиями от корпоративных приложений существует разрыв в плане производительности, доступности и безопасности.

Huawei openGauss позиционируется как база данных с открытым исходным кодом корпоративного класса. Huawei тесно сотрудничает с партнерами в целях ускорения выпуска коммерческих версий, отвечающих требованиям клиентов из промышленной сферы в отношении высокой производительности, надежности и конвергированности средств обработки деловой информации. 30 июня 2020 года состоялся официальный запуск системы управления базами данных с открытым исходным кодом openGauss, основной целью которой является оптимизация производительности для процессоров Kunpeng. Система openGauss, функционирующая на базе двухсокетных серверов Kunpeng, обеспечивает производительность до 1,5 млн транзакций класса С в минуту (tpmC), что на 50% выше по сравнению с серийно выпускаемыми продуктами данной отрасли. Всего за три месяца шесть партнеров выпустили коммерческие версии openGauss. Эти партнеры также способствуют активизации коммерческого использования openGauss.

Целью механизма виртуализации openLooKeng является обеспечение аналитической обработки данных с максимальной простотой, позволяющей пользователям эффективно управлять большими данными за счет легкости работы с базами данных. Компания Huawei будет продолжать свою работу, направленную на формирование унифицированных механизмов, построение устойчивой экосистемы и обеспечение высокой надежности.

Версия openLooKeng 1.0 была представлена сообществу 23 сентября 2020 года. В ней реализованы кросс-ресурсные и кросс-доменные высокопроизводительные интерактивные запросы, виртуальные витрины данных (VDM) и унифицированные запросы данных без перекачки и преобразования. Кроме того, openLooKeng 1.0 поддерживает диверсифицированный анализ на основе унифицированного механизма, что позволяет проводить интерактивный анализ сотен миллиардов информационных записей в считанные секунды, а также совместный анализ сотен миллиардов записей данных по многочисленным центрам обработки данных.

Создание комплексной экосистемы разработки базового ПО и подготовка специалистов для обеспечения ее эффективной работы

Чтобы ускорить процесс построения данной экосистемы, компания Huawei будет предоставлять различные виды поддержки, включая обучение, формирование и выведение на рынок, с целью содействия своим партнерам в повышении их деловой конкурентоспособности. После года работы компания Huawei имеет более 1000 независимых поставщиков ПО и 3000 комплексных решений в вычислительной сфере.

Основой экосистемы являются партнеры и разработчики, а ее будущим — высококвалифицированные специалисты. Компания Huawei и Университет Цинхуа совместно выпустили технические справочники по системам openEuler и openGauss в целях формирования базовых знаний об операционных системах и базах данных на университетских курсах. Впоследствии соответствующие курсы будут организованы в Фуданьском университете, Университете Тунцзи, Хуачжунском университете науки и технологии и 10 других университетах.

Кроме того, было официально выпущено техническое описание версии openEuler 20.09, раскрывающее новые функции и возможности этой версии. В октябре будет введена в действие программа сертификации openEuler. Платформа получит 30 сертификатов HCIA первой очереди.

На прошедшем саммите ведущие эксперты научного сообщества, а также представители СМИ и деловых кругов обсудили с главным управляющим подразделения открытых аппаратно-программных систем поддержки облачных вычислений и искусственного интеллекта компании Huawei Ду Цзюньпином (Du Junping) вопросы развития взаимоотношений между разработчиками открытого программного обеспечения и бизнесом.

Один из приглашенных гостей, У Цинбо (Wu Qingbo), выразил уверенность в том, что разработчики открытого программного обеспечения и бизнес смогут двигаться дальше только при условии тесного сотрудничества между собой. Открытые системы являются лучшим средством в сфере образования, обеспечивая свободу и справедливость.

Основатель китайской сети разработчиков программного обеспечения CSDN Цзян Тао (Jiang Tao) заявил, что бизнес будет не препятствовать, а, наоборот, способствовать развитию открытого ПО. Открытые системы, охватывающие бизнес, являются открытыми в истинном смысле этого слова.

Другой приглашенный участник, Хан Цин (Han Qing), высказал свою точку зрения на обеспечение успеха реализации проекта разработки открытого ПО. Первым шагом является создание ценностных достоинств, обеспечение социальных последствий, нахождение дополнительных ценностных качеств в проектах разработки открытого ПО, за которым последуют суммарные эффекты за счет привлечения бизнеса в целях достижения коммерческого успеха.

Ду Цзюньпин пришел к выводу о том, что открытое программное обеспечение позволяет организациям и людям эффективно реализовывать инновационный потенциал и создавать ценности отраслевого масштаба в открытой, свободной, прозрачной и безопасной среде.

Вдохновленная стремлением к формированию устойчивой экосистемы открытого базового программного обеспечения по принципу "Of All, By All, For All" (всеми и для всех), компания Huawei приглашает партнеров, разработчиков и энтузиастов к участию в развитии вычислительной отрасли и совместной работе в целях обеспечения диверсифицированных вычислительных мощностей для глобальной экосистемы, способствующей достижению общего успеха.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1309923/Jiang_Dayong_Vice_President_Huawei_Kunpeng_Computing_Business_delivering_a.jpg

SOURCE Huawei