China in-store 2024 - место вашей встречи с дизайном и решениями для розничной торговли

ШАНХАЙ, 10 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- China in-store, организованная Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd., официальная сателлитная выставка ведущей мировой розничной ярмарки – EuroShop, постоянно воплощает цели EuroShop по продвижению обмена глобальных розничных сетей. С момента своего запуска в Китае в 2015 году выставка стремится представить дизайнерские торговые решения для всей отрасли. Помимо этого, она предоставит больше места для поставщиков высококачественных решений для магазинов, что призвано помочь им продемонстрировать свою экспертность (дизайн магазина, оформление, материалы, освещение, розничные технологии, розничный маркетинг и т. д.) и привнести больше вдохновения в розничную торговлю.

China in-store 2024 пройдет с 3 по 5 сентября 2024 года в экспоцентре Shanghai New International Expo Center. Выставка будет в основном сосредоточена на двух основных направлениях: дизайн и оформление магазинов, а также решения для магазинов. Ожидается, что в выставке China in-store 2024 примут участие свыше 200 поставщиков высококачественных решений для дизайна розничных магазинов и решений для розницы широкого спектра категорий.

Дизайн магазина и технологии розничной торговли, стимулирующие трансформацию физических розничных магазинов

Концепция «нового ритейла» превратила розничные магазины из простых мест продажи товаров в экспериментальные пространства. Этот сдвиг привлек внимание к трансформации и модернизации оффлайн-ритейла в соответствии с последними тенденциями. В ответ на это China in-store будет использовать дизайн магазинов и технологии розничной торговли, чтобы предложить множество решений для оффлайн-магазинов, тем самым упрощая их трансформацию и модернизацию.

Designer Village:

С ростом потребительских запросов на персонализацию дизайн магазина стал ключевым фактором в повышении идентичности бренда и обогащении клиентского опыта. На China in-store есть специальная дизайнерская деревня (Designer Village) , собирающая многочисленные престижные дизайнерские фирмы. Демонстрируя свой уникальный дизайн стендов и превосходные дизайнерские кейсы, эти фирмы представляют свои новейшие комплексные решения для визуального мерчандайзинга и дизайна магазинов (VMSD).

Retail Technology Village

На China in-store 2024 есть специальная деревня розничных технологий (Retail Technology Village), в которой собраны новейшие передовые технологии, такие как ИИ (искусственный интеллект), виртуальная реальность и аналитика больших данных. Эти достижения направлены на то, чтобы продвигать розничные магазины к более ориентированной на опыт трансформации, лучше удовлетворяя потребности потребления молодого поколения.

Множество увлекательных смежных активностей, дарящих вдохновение и инсайты

Помимо выставки, China in-store известна своей высококлассной смежной деятельностью. В 2024 году выставка продолжит освещать новые тенденции в развитии розничной торговли, предоставляя дизайнерам, ритейлерам и академическим специалистам платформу для диалога и обмена мнениями, способствуя созданию новых возможностей благодаря столкновению идей.