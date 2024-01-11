CIFF Гуанчжоу 2024: InterBiz Club поддержит мировых покупателей внимательным обслуживанием

ГУАНЧЖОУ, Китай, 11 января 2023 г. /PRNewswire/ -- 53-я международная выставка мебели в Китае (China International Furniture Fair), также известная как CIFF (Гуанчжоу) 2024, пройдет в два этапа с 18 по 21 марта и с 28 по 31 марта 2024 года. InterBiz Club (международный бизнес-клуб), созданный выставкой CIFF (Гуанчжоу), готов предоставить комплексные услуги покупателям со всего мира, которые посетят эту одну из крупнейших и наиболее влиятельных ярмарок, посвященных домашней мебели, домашнему декору и текстилю, наружной, офисной, коммерческой мебели, оборудованию для производства мебели и сырью.

InterBiz Club — это первоклассная глобальная платформа, посвященная торговле домашней мебелью, которая предназначена специально для международных групп закупок, международных торговцев, трансграничных розничных интернет-магазинов, дистрибьюторов, дизайнеров и конечных пользователей по всему миру. Она работает как комплексная экосистема услуг для международных посетителей выставки CIFF из более чем 200 стран и регионов. Опираясь на более чем 25-летний обширный опыт выставки CIFF на глобальном рынке, Клуб стремится создать новую среду для торговли домашней мебелью за счет интеграции множества каналов.

Клуб применяет двухуровневый подход, состоящий из обслуживания восьмидневных физических выставок и круглогодичного онлайн-присутствия для расширения международного рынка. Эксклюзивная программа Клуба по приему посетителей VVIP, тщательно разработанная для международных покупателей, обеспечивает полный доступ к выставкам CIFF в Гуанчжоу, Шанхае и Тяньдзине. Кроме того, она обеспечивает быстрый вход, привилегированный доступ к торговым мероприятиям, тематическим экспозициям и VIP-салону на протяжении восьмидневных выставок. В эту программу также включены такие привилегии, как бесплатные ваучеры на ланч и руководства по экспозициям, бесплатная сверка сделок и маршрутные автобусы между отдельными отелями и выставочными объектами.

Кроме того, Клуб активно способствует налаживанию глобальных деловых связей и деловому общению на протяжении всего года с помощью различных мероприятий, включая экскурсию по фабрикам района Большого залива, работу виртуальных демонстрационных залов, а также проведение виртуальных и реальных встреч для налаживания связей. С помощью официальных веб-сайтов, международных платформ социальных сетей, маркетинга по электронной почте и других мультимедийных каналов Клуб расширяет возможности международной торговли в Интернете и в реальном мире. Это практически позволяет поставщикам и покупателям точно устанавливать связи, тем самым помогая заключению торговых сделок.

В сентябре 2023 года Клуб запустил глобальный тур, чтобы восполнить пробел, соединить людей и способствовать международному обмену на рынке мебели. В марте этого года Клуб продолжит проводить рекламные мероприятия и обсуждения, способствующие формированию глобальной сети для отрасли домашней мебели. Это откроет китайским фирмам международные возможности и поможет заграничным компаниям лучше понять китайский рынок.

Подробнее читайте на сайте: https://www.ciff-gz.com/en/ .