Cipla представляет "Covi-G" для экспресс-тестирования на антитела к COVID-19

Компания Cipla подписала лицензионное соглашение с MultiG на выпуск систем экспресс-тестирования на антитела к COVID-19

МУМБАИ (Индия)

19 ноября 2020 г.

/PRNewswire/ -- Компания Cipla Limited (BSE: 500087) (NSE: CIPLA EQ) (далее — "Cipla") сегодня объявила о подписании лицензионного соглашения с бельгийской фирмой Multi G на распространение систем экспресс-тестирования на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 на территории большинства развивающихся рынков и стран Европы. Это лицензионное соглашение входит в число мер, принимаемых компанией Cipla для расширения доступа к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам и диагностической инфраструктуре для нуждающихся в них пациентов по всему миру.

В рамках данного соглашения компания Cipla будет отвечать за распространение систем экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу COVID-19, производимых компанией MultiG. Эта система, реализуемая на рынке под фирменным наименованием "Covi-G", была одной из первых систем тестирования на антитела, прошедших испытания на соответствие стандартам ЕС, и в настоящее время ожидает одобрения со стороны регулирующих органов стран-участниц Международной конференции по гармонизации (ICH). Она обладает чувствительностью и специфичностью, превышающими 92%, и уже реализуется более чем в 20 странах. Система обеспечивает тестирование на антитела IgM и IgG с использованием однократного анализа крови с визуальной оценкой индикаторов, получаемых по его результатам. Результат тестирования становится известен в течение 10 минут.

Расширение географии деятельности компании Cipla, ее дистрибьюторской сети и партнерских взаимоотношений с государственными органами и частными учреждениями здравоохранения будет способствовать обеспечению беспрепятственного доступа к этим системам на территории более чем 25 рынков в странах Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки, ЕС и Австралии.

Выпускаемая система представляет собой очередное пополнение нашего ассортимента средств для борьбы с COVID после диагностических систем ELIFAST. Данный экспресс-анализ может не только служить в качестве эпидемиологического инструмента для проведения массового скрининга, но и использоваться для выявления пациентов, которые предположительно могли быть бессимптомно или легко инфицированы в прошлом, нахождения потенциальных доноров плазмы и, возможно, распределения приоритетов для вакцинации уязвимых групп населения

О компании Cipla :

Деятельность транснациональной фармацевтической компании Cipla, основанной в 1935 году, ориентирована на обеспечение динамичного и устойчивого роста, разработку сложных генериков и расширение ассортимента продукции, реализуемой на наших внутренних рынках в Индии, Южной Африке, Северной Америке, а также на ключевых регулируемых и развивающихся рынках. Преимущества наших средств в респираторном, антиретровирусном, урологическом, кардиологическом, противоинфекционном и ЦНС- сегментах хорошо известны. Наши 46 производственных предприятий по всему миру выпускают более 50 лекарственных форм и свыше 1500 продуктов с использованием самых современных технологических платформ для обслуживания более чем 80 рынков. Компания Cipla занимает 3-е место в фармацевтической промышленности Индии (по данным IQVIA MAT на сентябрь 2020 г.) и 3-е место на рынке частных заказчиков фармацевтической продукции в Южной Африке (по данным IQVIA MAT на сентябрь 2020 г.), а также входит в число производителей наиболее распространенных генериков в США. Вся деятельность компании Cipla на протяжении восьми десятилетий пронизана стремлением оказать помощь каждому нуждающемуся пациенту. Предложенная нами в 2001 году радикально новая трехкомпонентная система антиретровирусной терапии ВИЧ/СПИД стоимостью менее 1 доллара в день для африканских стран получила широкое признание как обеспечившая всеобщий охват, доступность и экономичность в эпицентре распространения ВИЧ-инфекции. Гуманистический подход к медицине со стороны компании Cipla, проявляющей высокую гражданскую ответственность, обусловлен ее стремлением к своей цели, сформулированной как "Caring for Life" («Забота о жизни»), а также ее глубоко укоренившиеся связи с общественностью независимо от местонахождения ее объектов делают ее оптимальным партнером для органов здравоохранения, коллег по отрасли и всех заинтересованных сторон во всем мире. Для получения более подробной информации посетите сайт компании по адресу www.cipla.com или следите за ее новостями в социальных сетях Twitter, Facebook и LinkedIn.

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