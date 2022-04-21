CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ПОМОГАЕТ ЮНИСЕФ, ОХВАТЫВАЯ ПРОГРАММОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 7,9 МЛН. ДЕВОЧЕК

По мере того как мир начинает выходить из пандемии COVID и ожидает более светлых дней, мы признаем последствия последних двух лет и их влияние на то, как будет формироваться будущее. Мы наблюдаем рост доверия к науке и ученым по всему миру, и новые технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, что ведет ко всеобщему пониманию того, что наука и техника будут играть ключевую роль в решении многих текущих и будущих глобальных проблем. С повышением внимания к точным наукам Clé de Peau Beauté считает, что как никогда важно обеспечить новое поколение девочек научно-техническим образованием и инструментами, необходимыми им для создания лучшего будущего для себя и общества в целом.

Средства, переданные ЮНИСЕФ из выручки от прошлогодних продаж The Serum, поспособствовали реализации инициатив, которые помогают девочкам преодолевать препятствия на пути к получению образования и навыков. К числу достижений относятся:

Бангладеш: программа улучшения образования для подростков с учетом гендерных аспектов

Clé de Peau Beauté поддерживает программы ЮНИСЕФ в Бангладеш для продвижения гендерного равенства в системе образования, устранения гендерных барьеров на пути к образованию и сокращения гендерного насилия.

В партнерстве с правительством Бангладеш ЮНИСЕФ применяет систематический подход к укреплению гендерного равенства в системе образования, оказывая техническую поддержку в разработке учебной программы, основанной на развитии навыков, которая была одобрена премьер-министром Бангладеш.

ЮНИСЕФ реализует в Бангладеш Программу альтернативного обучения для наиболее уязвимых девочек-подростков, не посещающих школу, в рамках ученичества и профессиональной подготовки с освоением теоретических и базовых навыков. Уже зачислено 1100 девочек.

Кыргызстан: развитие у девочек навыков 21-го века

Clé de Peau Beauté поддерживает реализуемые ЮНИСЕФ программы STEM4Girls в Кыргызстане, направленные на расширение возможностей девочек для продолжения профессионального образования и карьерного роста в научно-технической сфере и за ее пределами для устранения существующих гендерных различий, включая высокий уровень безработицы среди женщин и распространенность детских браков.

621 девочка прошли подготовку, они стали примерами для подражания и наставниками среди девочек младшего возраста в местных сообществах. В этой роли они успешно привлекли более 16 тысяч сверстниц, в результате чего 81% участниц сообщили, что эти занятия помогли им определить свой профессиональный выбор в области точных наук.

155 девушек поступили в университеты для изучения точных наук, 39% из них получили стипендии.

Нигер: содействие расширению прав и возможностей девочек

Бренд Clé de Peau Beauté поддерживает программы ЮНИСЕФ в Нигере, где более 1,3 миллиона девочек не ходят в школу, для создания новых возможностей для девочек-подростков путем оказания им помощи в развитии соответствующих компетенций и навыков.

В рамках этого партнерства 900 девочек-учащихся средних школ получили поддержку в наставнических группах, совершенствуя свои базовые навыки в области математики и французского языка. Около трети этих девочек ранее бросили школу, но успешно вернулись к учебе в рамках программы наставничества.

24956 девочек и женщин приняли участие в кампании и семинаре по преодолению гендерных стереотипов и содействию их благополучию.

«Пандемия подчеркнула важность науки и техники в решении многих проблем, с которыми сталкивается мир. В партнерстве с Clé de Peau Beauté, ЮНИСЕФ инвестирует в инициативы по развитию навыков в области STEM, цифровых технологий и социального предпринимательства. ЮНИСЕФ поддерживает проекты, направленные на расширение возможностей для девочек, чтобы они смогли преуспеть в жизни, располагая необходимыми для этого ресурсами. В рамках этой программы мы надеемся вдохновить и вооружить необходимыми инструментами следующее поколение женщин-лидеров», — заявила г-жа Карла Хаддад Мардини (Carla Haddad Mardini), директор отдела ЮНИСЕФ по сбору средств и партнерским связям.

«Бренд Clé de Peau Beauté считает, что ключ к лучшему миру заключается в раскрытии возможностей девочек с помощью образования в области точных наук (STEM). Поэтому мы обязались выделить часть средств от продаж сыворотки, являющейся одним из наших самых желанных продуктов, на обучение и расширение прав и возможностей молодых женщин по всему миру. Последние два года были весьма значимыми, поскольку мы стремились изменить ситуацию к лучшему, и особенно важно, чтобы в этом процессе принимали участие наши клиенты, проявляющие такой энтузиазм. Для нас большая честь знать, что с помощью ЮНИСЕФ наши взносы направляются для оказания наиболее необходимого и значимого воздействия», — заявила г-жа Мизуки Хашимото (Mizuki Hashimoto), директор по развитию бренда Clé de Peau Beauté.

Целью программы Clé de Peau Beauté является расширение прав и возможностей девочек посредством образования — первого шага к раскрытию их потенциала и врожденного интеллекта.

За каждую покупку сыворотки-активатора The Serum будет сделано пожертвование в ЮНИСЕФ в поддержку образования и расширение возможностей для девушек во всем мире во времена, когда изучение точных наук как никогда важно для нашего будущего. Вместе нас ждет более сияющее и позитивное будущее.

Примечание для редакторов

ЮНИСЕФ не несет ответственности за какую-либо компанию, бренд, продукт или услугу.

Информация о бренде Clé de Peau Beauté

Международный бренд элитной косметики Clé de Peau Beauté был запущен компанией Shiseido Co., Ltd. в 1982 году как абсолютное выражение научного подхода к элегантности. Clé de Peau Beauté — ключ к красоте кожи. Философия бренда заключается в раскрытии силы сияния женщины за счет эффективного использования технологий макияжа и передовых средств ухода за кожей со всего мира. Неизменно руководствуясь своим изысканным эстетическим чувством и глубокими знаниями своих специалистов, бренд Clé de Peau Beauté придает своей продукции современный характер, магическую силу и динамизм с целью выйти в лидеры отрасли за счет выпуска косметических средств для кожи, обеспечивающих невероятное сияние, буквально исходящее изнутри. Продукция бренда реализуется в 23 странах по всему миру[3].

Официальный сайт Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Официальная страница Clé de Peau Beauté в Инстаграме: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Целевая страница кампании «The Serum»: https://www.cledepeau-beaute.com/int/unlockthepowerofgirls.html

#KeyToABetterWorld

[1] ЮНИСЕФ не несет ответственности за какую-либо компанию, бренд, продукт или услугу. [2] Конкретные даты реализации инициативы будут отличаться на разных рынках. Чтобы уточнить сроки, обратитесь в местные магазины. [3] По состоянию на апрель 2022 года.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1796448/CPB_22ss_UNICEF_CRM_Key_Visual.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté