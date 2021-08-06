CleanEquity Monaco 2021 -- конкурс новаторов в сфере природосберегающих технологий

ЛОНДОН, 6 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- В пятницу 23 июля в присутствии Его Превосходительства Бернара Фотрие (Bernard Fautrier) состоялась церемония вручения наград в завершение конференции CleanEquity®, проводившейся лондонским специализированным инвестиционным банком Innovator Capital и Экономическим советом Монако.

Второй год подряд конференция CleanEquity транслировалась в прямом эфире на канале EarthxTV, собрав у экранов более 1000 зрителей. Эта прямая трансляция обеспечила глобальный доступ к лучшим в своем классе перспективным технологиям в режиме реального времени.

Просмотреть полную трансляцию конференции CleanEquity по запросу можно здесь.

На 14-м ежегодном мероприятии CleanEquity были представлены 17 компаний, и тремя лауреатами Премий CleanEquity за высокие достижения стали:

Conamix (США) — Премия за исследования: разработанная компанией базовая технология с использованием серных катодов позволяет производить высокоэнергетические аккумуляторные батареи для электромобилей стоимостью на 25% дешевле по сравнению с современной литий-ионной технологией, не используя при этом ни грамма кобальта и никеля;

Vertoro (Нидерланды) — Премия за разработку: преобразуя остаточную биомассу в жидкий платформенный продукт Goldilocks®, компания Vertoro предоставляет экологически чистую альтернативу нынешним нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комбинатам; и

Voltoware (Великобритания) — Премия за коммерческую реализацию: ее принципиально новое интеллектуальное измерительное устройство использует алгоритмы для точной разбивки счетов до уровня отдельных приборов, обеспечивая возможность реализации таких пользовательских сценариев, как энергоэффективность, планово-предупредительное техническое обслуживание, сохранность и безопасность, а также наблюдение за пожилыми людьми.

Вторые места в этих трех категориях заняли компании IPG (Великобритания), Agerpoint (США) и Purify Fuel (США) соответственно.

Ирландская художница Клэр МакКласки (Claire McCluskey) создала аналогичные по форме награды, каждая из которых сделана на основе 20-гранного платонова тела, несущего в себе символические ассоциации с водой. Экологичная древесина с прослеживаемым происхождением поставляется с лесного объекта Lisnavagh в Карлоу. Вся работа Клэр основана на принципах, связанных с окружающим нас миром.

Его Светлость князь Монако Альбер II заявил следующее:

«На протяжении последнего десятилетия было приятно участвовать в этой конференции, поскольку она всегда являлась информативной в плане возможности познакомиться с замечательными людьми, которые заинтересованы в достижении целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития и делают наш мир лучшим и более справедливым местом».

Председатель правления банка Innovator Capital и соучредитель конференции CleanEquity Мунго Парк (Mungo Park) заявил следующее:

«Мы благодарим Его Светлость за неизменную поддержку, оказываемую Им на протяжении всего этого года, и Его Превосходительство г-на Бернара Фотрие за его участие в церемонии награждения. Спасибо, Клэр, за Вашу чудесную работу — награды 2021 года. Большое спасибо всем, кто присоединился к нам в Монако, и тем, кто участвовал в нашем мероприятии в режиме онлайн. Для нас большая честь представлять такие революционные компании и технологии на CleanEquity. Мы также выражаем свою благодарность нашим спонсорам и партнерам: Фонду князя Монако Альбера II, компаниям Cision, Covington & Burling, EarthX, MIT Solve и Taronis Fuel, Университету Крэнфилда и Экономическому совету Монако — за их неизменную поддержку и установление новых партнерских отношений».

Информация об Innovator Capital

Innovator Capital (ICL) — лондонский специализированный инвестиционный банк, основанный в 2003 году, деятельность которого сосредоточена на компаниях, работающих в сферах здравоохранения и природосберегающих технологий. Его эксперты консультируют клиентов по вопросам корпоративных финансов, слияний и поглощений, интеллектуальной собственности, делового и экономического развития. Миссия ICL заключается в содействии частным и государственным компаниям, владеющим существенными объектами интеллектуальной собственности, в поиске подходящих инвесторов, приобретателей, клиентов, лицензиатов и коммерческих партнеров. Следите за новостями ICL и CleanEquity на LinkedIn.

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