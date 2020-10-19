CleanEquity® Monaco 2020 представляет: инновационные компании и новые партнерства

ЛОНДОН, 19 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- 22 октября открывается форум инновационных природосберегающих технологий CleanEquity®, учрежденный Его Светлостью князем Монако Альбером II и председателем правления банка Innovator Capital Мунго Парком (Mungo Park).

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на EarthX TV.

Конференцию откроет глава компании Climate-KIC д-р Кирстен Данлоп (Dr Kirsten Dunlop). Она расскажет о важнейшей роли, которую должны играть инновационные технологии в процессе декарбонизации экономики, и о том, как финансовые рынки должны адаптироваться к этому процессу и участвовать в нем.

Группа специалистов лондонского специализированного инвестиционного банка Innovator Capital ("ICL"), отвечающая за подготовку конференции CleanEquity®, рассмотрела более 600 технологий, представленных для данного мероприятия, которое в этом году проводится в 13-й раз. Далее приводится список из 22 компаний, отобранных для участия в нем:

ICL объявляет о двух новых спонсорах мероприятия на 2020 год: Climate-KIC и Taronis Fuels.

В связи с этим глава компании Taronis Fuels Скотт Махони (Scott Mahoney) заявил следующее:

«Компания Taronis Fuels, приверженная принципам социально ответственной деятельности, производит топливную продукцию мирового класса из возобновляемых источников. Для нас большая честь стать участником форума CleanEquity Monaco 2020 и встретиться с ведущими новаторами и предпринимателями отрасли, разделяющими наше стремление к развитию экологически чистых технологий. Благодаря своей расширяющейся сети газораспределительных центров, охватывающей всю территорию США, мы обслуживаем широкий круг конечных потребителей. Наша технология предлагает привлекательную альтернативу традиционным видам углеводородного топлива, наносящим вред окружающей среде. Мы производим экологически безопасную топливную продукцию, имеющую более выгодную стоимость по сравнению с ацетиленом и пропиленом. С функциональной точки зрения наша продукция значительно превосходит имеющиеся аналоги. Мы уникальны тем, что наши технологии не допускают уступок и компромиссов, имеющих негативные последствия. Мы просто предлагаем более чистую, безопасную, рациональную и дешевую альтернативу. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться своей концепцией развития и стремлением оказывать положительное влияние на окружающую среду, а также нашей привлекательной технологией с компаниями и инвесторами, участвующими в форуме».

Глава компании Climate-KIC Кирстен Данлоп:

«Проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся в результате изменения климата, вызванного деятельностью человека, беспрецедентны. По мнению экспертов IPCC, у нас остается около десяти лет на то, чтобы отказаться от использования углеводородов в своей жизни и коммерческой деятельности и принять серьезные меры для адаптации к изменению климата и его оздоровления. Однако мы не сможем этого сделать, не изменив способы внедрения инноваций и их финансирования. Одним из наиболее существенных препятствий, с которыми мы сталкиваемся, является наша одержимость желанием получать быстрые прибыли на финансовых рынках, на смену которой должен прийти «терпеливый» капитал, рассчитанный на полноценную социально-экологическую отдачу от его вложений. Для эффективного противодействия изменению климата нужны не только научно-технические достижения — оно требует массы принципиальных нововведений в самой финансовой системе. Хорошей отправной точкой мог бы стать отказ от ставки на «блокированные активы» отживающей свой век экономики, основанной на ископаемом углеводородном топливе, в пользу инвестирования в портфели бизнес-моделей и инноваций, способствующие внедрению экологически чистых технологий в реальную экономику. EIT Climate-KIC активно работает над ускорением перехода к безуглеродному и климатоустойчивому миру за счет системных преобразований. Мы объединяем более 400 партнеров из деловых и научных кругов, государственного и некоммерческого секторов для создания экспертной сети, через которую будет осуществляться разработка инновационных продуктов, услуг и систем, а также их выведение на рынок и масштабирование для достижения экономического эффекта».

Другими партнерами и спонсорами мероприятия являются Фонд князя Монако Альбера II, BP Ventures, Cision, Climate-KIC, Covington & Burling, Университет Крэнфилда, Earth Capital, Edufront, Экономический совет Монако, Parkview и Taronis Fuels.

Для получения более подробной информации о форуме CleanEquity® 2020 используйте представленные ниже контакты или посетите веб-сайт конференции по адресу: www.cleanequitymonaco.com

Кроме того, форум CleanEquity представлен в социальных сетях EarthX TV, LinkedIn и Twitter.

Контактная информация:

Conor Barrett (Конор Бэрретт)

Innovator Capital

[email protected]

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1029336/CEM2020_white_cropped_Logo.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.innovator-capital.com



SOURCE Innovator Capital