CLYMB™ Abu Dhabi занесен в «Книгу рекордов Гиннесса» по двум пунктам

Открытый 29 ноября 2019 года центр CLYMB™ Abu Dhabi предлагает своим гостям уникальные впечатления и возможность подняться на рекордные высоты. Два аттракциона подходят для посетителей всех возрастов и любого уровня подготовки, а перед их использованием высококвалифицированные инструкторы проводят инструктаж по безопасности и правилам работы с ними. Посетить центр CLYMB™ Abu Dhabi будет интересно как новичкам, так и настоящим экспертам, ведь под его крышей расположены пять стенок различной высоты и уровня сложности, а также крупнейшая в мире аэродинамическая труба для полетов.

Помимо полетов и скалодрома, CLYMB™ Abu Dhabi предлагает своим посетителям два аутлета еды и напитков и приглашает провести отличный день всей семьей. Кроме того, с бесплатных смотровых площадок посетители могут наблюдать за полетом или подъемом других гостей на рекордную стенку The SUMMYT™. Эти два аттракциона позволили центру CLYMB™ Abu Dhabi попасть в список рекордных достопримечательностей острова Яс.

Действующий руководитель тематических парков острова Яс Бианка Саммут (Bianca Sammut) прокомментировала это событие следующим образом: «Мы рады тому, что наши аттракционы для любителей острых ощущений были отмечены в «Книге рекордов Гиннесса» по двум пунктам. Благодаря этим двум аттракционам, не имеющим аналагов в мире — крупнейшей аэродинамической трубе для полетов и самому высокому в мире скалодрому — мы можем предложить нашим клиентам пережить поистине уникальные впечатления. Полученное признание укрепляет нашу позицию как достопримечательности мирового значения, и мы с нетерпением ждем возможности подарить нашим посетителям шанс достичь новых высот».

Центр CLYMB Abu Dhabi внедрил меры безопасности на территории всех объектов, включая обязательное онлайн-бронирование для обеспечения соблюдения максимально разрешенной вместимости центра (30%), тепловизионные камеры для температурного скрининга, метки безопасного дистанцирования на всех объектах и торговых точках, ограниченную вместимость объектов, ресторанов и магазинов.

Гостям рекомендуется также соблюдать меры безопасности: постоянно носить маски, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующим средством и использовать бесконтактные способы оплаты во всех торговых точках. В помощь гостям на всей территории центра будет работать обслуживающий персонал, готовый ответить на любые вопросы.

Более подробная информация о графике работы и ценах представлена на веб-сайте www.clymbabudhabi.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1229360/CLYMB_Abu_Dhabi_Guinness_Title_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1229361/CLYMB_Abu_Dhabi_Guinness_Title_2.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1229362/CLYMB_Abu_Dhabi_Logo.jpg

Сопутствующие ссылки

https://www.clymbabudhabi.com



SOURCE CLYMB™ Abu Dhabi