Colliers Project Leaders, Ближний Восток: Всемирный торговый центр за 250 млн в Ереване

ЕРЕВАН, Армения, 17 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущая многопрофильная фирма по управлению проектами Colliers Project Leaders, Ближний Восток, получила разрешение на предоставление комплексных решений по управлению проектами для нового Всемирного торгового центра Армении в Ереване на сумму около 250 миллионов долларов США. Проект, являющийся государственно-частным партнерством между правительством Армении и Renshin Ltd., призван стать современным многофункциональным проектом, в котором будут размещены коммерческие помещения, офисы, торговые точки, отели и выставочные залы. Компания Colliers, хорошо известная своим опытом в сфере недвижимости и управления проектами, имеет проверенный опыт реализации крупномасштабных проектов, включая Всемирный торговый центр в Бангалоре, Индия.

Colliers Project Leaders, Middle East secures $250-million World Trade Center, Yerevan project

Присутствие Colliers Project Leaders возрастает на Ближнем Востоке, компания получила широкое признание за реализацию превосходных проектов на протяжении многих лет в таких сегментах, как инфраструктура, жилье, образование, здравоохранение и офис. Известная своим дальновидным руководством и внедрением передовых инструментов и технологий, фирма переопределяет управление проектами на Ближнем Востоке.

«Мы всегда уделяли большое внимание последовательному наращиванию наших возможностей, чтобы идти в ногу с потребностями рынка. Будь то адаптация лучших мировых практик или разработка новаторских технологий, нашей конечной целью всегда было достижение превосходных результатов. Проект такого масштаба требует ведущих в отрасли стратегических и технических знаний, что является нашей проверенной способностью. Мы благодарны Renshin Limited и правительству Армении за то, что доверили нам это шаблонное задание, и с нетерпением ждем сотрудничества с нашими внутренними и внешними заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке, в Индии и Грузии, чтобы воплотить его в жизнь», — говорит Санкей Прасад (Sankey Prasad), председатель и управляющий директор Colliers на Ближнем Востоке и в Индии.

«Ереванский проект Всемирного торгового центра — это многофункциональное, знаковое строительство с нулевыми выбросами, обещающее стать новым лицом Еревана. Чтобы выполнить это обещание, мы привлекаем лучших сотрудников, лучших экспертов и лучшие мировые фирмы. После тщательного и жесткого тендерного процесса мы рады сообщить, что компания Colliers Project Leaders была выбрана для того, чтобы стать нашими надежными партнерами. Мы особенно рады и гордимся тем, что наш проект побудил канадскую глобальную компанию по профессиональным услугам и управлению инвестициями, Colliers International Group Inc., которая котируется на Nasdaq и в Торонто и специализируется на недвижимости, войти в Армению и создать постоянное присутствие. Этот шаг полностью соответствует миссии WTCY по содействию международным деловым отношениям и расширению участия Армении в мировой торговле и инвестициях. С нетерпением ждем совместной работы с нашими уважаемыми коллегами из Colliers в этом уникальном начинании», — говорит Арташес Тоноян (Artashes Tonoyan), генеральный директор и председатель исполнительного комитета Всемирного торгового центра Еревана.

Контакты для СМИ:

Суканья Дасгупта (Sukanya Dasgupta)

Национальный директор по маркетингу и коммуникациям| Индия

[email protected]

+91 9811867682

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