COVID-19: SKEMA - одна из первых международных бизнес-школ, предлагающих дистанционный доступ к своим курсам на пяти континентах

ПАРИЖ, 24 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- В связи с временным закрытием кампуса школы в Сучжоу в Китае в середине января SKEMA уже создала комплексную систему дистанционного обучения, чтобы обеспечить непрерывность обучения для 550 студентов, находившихся в то время в кампусе. С тех пор они продолжают прохождение своей программы на дому.

В начале речь шла о продолжении преподавания 10 различных программ этого кампуса. Сегодня сотня студентов все еще находится в Китае и продолжает дистанционное обучение.

70 программ переведены в режим дистанционного преподавания

В связи с недавно озвученными заявлениями о закрытии высших учебных заведений во Франции, а затем в США, Бразилии и Южной Африке, где SKEMA открыла свои кампусы, бизнес-школа быстро переключилась на режим 100% дистанционного обучения.

В кратчайшие сроки SKEMA смогла перевести все свои программы на дистанционное преподавание. Данные меры касаются всех семи кампусов и примерно 70 различных программ, некоторые из которых включают несколько групп.

«Всего мы проводим в среднем 250 различных уроков ежедневно. К концу семестра в апреле около 7000 студентов посетят более 6000 онлайн-занятий», ‒ говорит Патрис Хоудайер, директор по обучающим программам, международной и студенческой жизни в бизнес-школе SKEMA.

Ресурсы Microsoft Office в выигрышном положении

Стратегическое соглашение, подписанное между SKEMA и Microsoft, позволяет нам широко внедрять приложения Office 365, такие как Teams (коллаборативная платформа для совместной работы) и Stream (услуга потоковой передачи видеоданных), в зависимости от типа потребностей наших учителей. Для внешних докладчиков и экспертов была создана специально организованная для этих целей онлайн-поддержка (учебные пособия, вебинары) и горячая линия.

Маркос Лима, директор программы MSc IMBD в кампусе Лилля, говорит: «Необходимо чередовать синхронные (интерактивные сеансы в Teams, Skype, Google Meet и т. д.) и асинхронные занятия. Средства совместной работы Office 365 очень эффективны в рамках дистанционного обучения. Возможность позволить студентам работать над моделями электронных таблиц, презентаций и совместно используемых документов в группах и дистанционно значительно облегчает следование фундаментальному образовательному принципу: применение знаний в конкретных проектах (проектное обучение)», ‒ добавил он.

Для студентов переход прошел плавно. Все уроки проводятся в синхронном или динамическом режиме. При этом взаимодействие с учителями остается таким же естественным, как и в традиционном классе. Если у кого-либо из учеников есть проблема с подключением (медленная или нестабильная скорость), урок также доступен в записи через несколько часов после занятия.

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SOURCE SKEMA Business School