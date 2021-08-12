Cytaka награждает разработчиков в сфере кибербезопасности призами в размере 1 млн долларов

«Пришло время изменить мировую культуру знаменитостей, переориентировав ее с демонстрации тела на демонстрацию разума, — говорит г-н Эмир. Мы хотим создать "кибергероев". Наша цель заключается в поиске умных людей в мире разработки программного обеспечения, которым мы принесем заслуженные известность и славу».

Платформа Cytaka предлагает обучение в сфере кибербезопасности в игровой форме, специально для разработчиков программного обеспечения. Они получают баллы за выполненные задания, а также получают жесткую денежную наличность в размере 1 млн долларов в месяц, если участвуют в живом конкурсе.

Первый конкурс пройдет 15 августа в Дубае.

После успешного завершения испытаний на всех уровнях приложения CyTaka (для начинающих, студентов, специалистов и экспертов), в том числе экспертных соревнований Gold, пользователи получают баллы, которые позволяют им зарабатывать от $50 до $7000 в компании Cytaka. Конкурс повторяется каждый месяц, поэтому менее опытные участники имеют возможность войти в десятку лучших игроков.

Приложение имеет как бесплатную версию, так и модель подписки, где у участников есть возможность получить больше вознаграждений. Его можно скачать из Google Play и App Store. Для участия в приложении требуется всесторонняя персональная проверка во избежание мошенничества.

«Cytaka — это живое, дышащее и постоянно развивающееся приложение, создающее всеобъемлющую среду для обучения», — говорит г-н Эмир. «Наши участники будут ознакомлены с новейшими разработками и тенденциями в области кибербезопасности и разработки новых моделей DevSecOps, что позволит им постоянно быть в курсе последних новостей, повышать уровень своих профессиональных знаний и что, в то же время, решает проблему нехватки персонала в сфере кибербезопасности.

В число наших партнеров в приложении входят крупнейшие игроки в сфере программного обеспечения», — продолжает г-н Эмир. У транснациональных компаний есть прямые стимулы для найма наших игроков, поскольку они будут признаны по-настоящему лучшими и умнейшими в области разработки программного обеспечения».

Информация о профессиональных навыках и качествах участника обобщена на его «странице достижений» и является на 100% объективной актуальной. В настоящее время Cytaka дает возможность работодателю или HR-компании найти за несколько секунд потенциальных кандидатов, которые в действительности отвечают определенным профессиональным требованиям и качествам работодателя, независимо от места жительства, пола, возраста, убеждений; позволяет людям из менее развитых регионов или сообществ легче войти в состав глобальной рабочей силы в качестве хорошо оплачиваемых специалистов.

Работодатели будут размещать свои собственные задачи в разделе вакансий на веб-сайте Cytaka. После успешного выполнения пользователем этих задач работодатель получит доступ к его странице достижений. Это принесет обоюдную пользу для потенциального работника и работодателя. Как победители соревнований, кандидаты занимают гораздо более сильные конкурентные позиции, а работодатель получает доступ к лучшим кандидатам, обладающим подтвержденной квалификацией.

«Предложение денежных средств и призов позволит расширить знания разработчиков в области кибербезопасности, но наши цели значительно шире, — заявил он. — Повышение их осведомленности в вопросах безопасности и усиление их акцента на написании более безопасного, более сильного и менее уязвимого кода позволит им преодолеть кризис в сфере кибербезопасности.

Превращение самых умных разработчиков программного обеспечения в мире в героев сделает кодирование и кибербезопасность гораздо более привлекательными профессиями, вдохновляя будущие поколения», — продолжил он. «Кроме того, еще одна версия приложения настраивается так, чтобы она была «удобной для детей», с тем чтобы следующее поколение могло начать свои путешествия в сфере кибербезопасности».

«Особый соус» приложения для стимулирования участия заключается в повышении как внешней, так и внутренней мотивации.

«Помимо денежных призов, мы используем конкурентные преимущества людей, — заявил г-н Эмир. Участники приложения получат публичную оценку, поэтому они смогут увидеть, чего им нужно добиться, чтобы стать лидерами среди своих коллег. Кроме того, они получат свой личный рейтинг, показывающий, как далеко они продвинулись с самого начала, укрепляя свою мотивацию к продолжению достижения, чтобы по-настоящему раскрыть свой потенциал».

Экосистема Cytaka — всего лишь первый шаг.

«Мы решаем самые насущные и сложные проблемы, с которыми сталкиваемся как всемирно взаимосвязанное общество. Превращение разработчиков в экспертов по кибербезопасности — всего лишь первый шаг», — завершил свою речь г-н Эмир.

Для того чтобы присоединиться к приложению, посетите сайт www.cytaka.com

О компании Cytaka

Компания Cytaka предлагает разработчикам обучение и подготовку по вопросам кибербезопасности в игровой форме. Целью компании является превращение разработчиков в экспертов по кибербезопасности. Пользователи приложения Cytaka не только получают баллы за выполненные задания, но и могут торговать баллами для получения финансовых вознаграждений. Каждый месяц компания Cytaka будет проводить живые конкурсы для 10 лучших пользователей приложений, раздавая более 1 миллиона долларов в виде призов. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.cytaka.com.

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