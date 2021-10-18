Даляньская кухня как смешение вкусов

ДАЛЯНЬ (Китай), 18 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Далянь, прибрежный город в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, привлекает гостей красивыми пейзажами и вкусной едой. В местной кухне китайские и импортные продукты питания используются вместе в сочетаниях, которые подойдут на любой вкус.

Недавно в Даляне прошла Неделя народной кухни Северо-Восточной Азии 2021 года, посвященная даляньской кухне. В ней приняли участие китайские и иностранные шеф-повара, задачей которых стало создание уникальных рецептов с использованием редких местных ингредиентов, сообщает информационное бюро Народного правительства г. Далянь.

Далянь расположен на 39 градусе северной широты и окружен морем с трех сторон. Город богат морскими ресурсами: морские огурцы Ляо, даляньский морской еж, пестрые моллюски и другие местные деликатесы славятся на весь мир. Антарктический криль и другие экзотические морепродукты, которые компания Liaoning Fishery Group вылавливает в открытом море, привели к появлению новых блюд. У шеф-поваров был шанс продемонстрировать все свои навыки.

Повара из Китая, Северной Кореи, Южной Кореи и других стран прибыли в Далянь, чтобы приготовить блюда, которые сочетаются с уже известными местными деликатесами. Гости были приятно удивлены местной кухней, а также испытали на себе очарование даляньского «окна на северо-восток».

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Подпись: Знаменитые китайские и иностранные шеф-повара готовят у всех на глазах

SOURCE The Information Office of Dalian People's Government