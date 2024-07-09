DAMAC Group расширяет инвестиции в сектор ИИ с заметным вкладом в Anthropic, xAI и Mistral

Благодаря стратегическим инвестициям DAMAC стремится стимулировать инновации и следующую волну технологических достижений

ДУБАЙ, ОАЭ, 9 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- DAMAC Group, ведущий конгломерат, известный своим разнообразным инвестиционным портфелем, объявил о значительном увеличении своих инвестиций в быстро развивающийся сектор искусственного интеллекта (ИИ).

Группа DAMAC Group объявила о заметных инвестициях в ведущие ИИ-компании, включая 50 млн долларов в ИИ-стартап Anthropic в качестве одного из ведущих инвесторов, купивших компанию у криптовалютной биржи FTX. Группа также инвестировала в xAI, американский ИИ-стартап, основанный Илоном Маском, и в Mistral, французскую ИИ-компанию, которая является одной из лучших европейских больших языковых моделей с открытым исходным кодом. Этот стратегический шаг согласуется с видением Группы по поддержке и развитию передовых технологий и инфраструктуры ИИ.

Диверсифицированный семейный офис DAMAC Group уже инвестировал в более чем 70 фондов с различными стратегиями, демонстрируя свою приверженность содействию инновациям и росту во многих отраслях. С этим новым акцентом на ИИ Группа стремится еще больше повысить свою роль в продвижении основополагающих моделей и инфраструктуры ИИ.

«Как дальновидная организация, мы признаем преобразующий потенциал ИИ в формировании будущего, — сказал Хуссейн Саджвани (Hussain Sajwani), основатель DAMAC Group. — Увеличение инвестиций в ИИ отражает нашу приверженность поддержке развития новаторских технологий, которые могут способствовать значительному прогрессу и создавать новые возможности в различных секторах».

«Мы рады стать частью революции ИИ и внести свой вклад в рост этой динамичной отрасли», — добавил Саджвани. — Наши инвестиции в такие компании, как Mistral, Anthropic и xAI, подчеркивают нашу приверженность стимулированию инноваций и продвижению следующей волны технологических достижений».

Исследование PwC подчеркивает огромный потенциал ИИ для трансформации производительности и потенциала ВВП мировой экономики. К 2030 году ИИ может внести в мировую экономику до 15,7 триллиона долларов. Первоначальный прирост ВВП будет обусловлен повышением производительности труда, поскольку фирмы увеличивают свою рабочую силу с помощью технологий ИИ и автоматизируют определенные задачи и роли. К 2030 году 45% общих экономических выгод будут получены за счет усовершенствования продукции, стимулирования потребительского спроса вследствие увеличения ассортимента продукции, повышения персонализации и доступности.

Наибольшие экономические выгоды от ИИ будут наблюдаться в Китае, где рост ВВП составит 26%, и в Северной Америке, где рост составит 14,5%. Вместе на эти регионы будет приходиться почти 70% глобального экономического эффекта, что эквивалентно в общей сложности 10,7 трлн долларов.

Ожидается, что повышенное внимание DAMAC Group к ИИ и технологической инфраструктуре укрепит существующий портфель компании и проложит путь к новым стратегическим партнерствам и сотрудничеству. Группа стремится использовать передовые технологии для создания ценности и обеспечения устойчивого роста.

О КОМПАНИИ DAMAC GROUP

DAMAC Group — это многомиллиардный бизнес-конгломерат Хуссейна Саджвани из ОАЭ. Инвестиции группы разделены на семь основных отраслей: недвижимость, рынки капитала, отели и курорты, производство, общественное питание, высокая мода и центры обработки данных.

Среди наиболее заметных направлений деятельности группы — DAMAC Properties, один из крупнейших застройщиков региона, приобретение итальянского дома моды Roberto Cavalli и роскошного швейцарского ювелирного бренда de GRISOGONO, 50-этажный комплекс DAMAC Towers Nine Elms в Лондоне и роскошный курорт на Мальдивах.

Стремясь преобразовать глобальный ландшафт центров обработки данных, группа недавно объявила о планах строительства центров обработки данных через свою компанию по цифровой инфраструктуре EDGNEX Data Centres by DAMAC в разных странах мира.

Сегодня глобальное присутствие группы распространяется на Северную Америку, Европу, Азию, Ближний Восток и Африку. Благодаря своему видению, твердо нацеленному на рост и расширение, группа продолжает стремиться к диверсификации и совершенству бизнеса.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Посетите нас по адресу www.damacgroup.com

Электронная почта: [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2455928/DAMAC_Logo.jpg