DappRadar: Alien Worlds выходит на 1-е место среди наиболее популярных блокчейн-игр

Быстроразвивающаяся платформа Metaverse, преодолевшая рубеж в 700 тысяч верифицированных блокчейном игроков в месяц, представляет новый пользовательский интерфейс (UI) для поддержки активности игроков в децентрализованном приложении

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 27 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Согласно данным по активному использованию смарт-контрактов в блокчейн-сети, зафиксированным трекером DappRadar, Alien Worlds признается самой популярной в мире блокчейн-игрой примерно с 11 миллионами ежедневных транзакций*, совершаемых более чем 700 тысячами ежемесячных активных пользователей (MAU)#.

Это сообщество игроков, экспериментально сформированное в конце 2020 года, расширило аудиторию Alien Worlds почти до 3,6 млн зарегистрированных игроков и NFT-энтузиастов^. Ранние последователи были привлечены легкостью вступления в сообщество Alien Worlds, для которого, в отличие от других блокчейн-игр, не требовалось наличия криптовалюты или установки кошелька Metamask в качестве начального условия.

В Alien Worlds игроки быстро осознают привлекательность коммерческой игры, которую они выстраивают и регулируют для самих себя, одновременно исследуя семь планет в мультивселенной. Повседневная деятельность включает в себя создание невзаимозаменяемых токенов (NFT-токенов), встречи с другими геймерами на пользовательских форумах и подбор территории и инструментов для выбранной игровой стратегии.

«Мы очень рады видеть энтузиазм участников нашего сообщества при создании новых приложений в более впечатляющей форме»,— заявил Кевин Ван (Kevin Wang), партнер компании Longling Capital и учредитель компании-разработчика игр Forgame, зарегистрированной на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.

Успех Alien Worlds основан на цели внедрения важных аспектов реальной жизни в цифровой мир. К таковым относятся NFT-токены, зарегистрированные в блокчейне для представления уникальных криптоактивов, а также конкурентоспособная децентрализованная автономная организация (DAO), привлекающая и мотивирующая игроков, которые могут управлять сообществом на планете DAO, выбранной ими в качестве виртуального дома.

«Эта игра вышла на первое место за счет обеспечения владений, экосистемы и экономической структуры внутри Alien Worlds, — считает художник Макс Инфельд (Max Infeld), представленный в Curiocards — первом NFT-арте на платформе Ethereum. — Сообщество Alien Worlds успешно вдохновило поколение блокчейн-геймеров на участие в столь же активном сотрудничестве и состязании, включая майнинг, сражения и игру с участием в управлении, которое можно наблюдать в любом сообществе на земле. Именно поэтому «социальная метавселенная» Alien Worlds приобрела такую популярность менее чем за 12 месяцев».

Сообщество разработчиковAlien Worlds в настоящее время завершает проектирование пользовательского интерфейса для мобильных устройств, который обеспечивает более широкую функциональность на одном экране, включая вкладки «Уведомления» и «События», и облегчает игрокам доступ к более полному спектру деятельности сообщества.

«Alien Worlds берет свое начало с концепции максимально эффективного использования NFT-токенов и блокчейн-технологии за счет создания социально-экономической структуры, которую геймеры могли бы исследовать и использовать для своего блага различными способами», — объясняет Кевин Ван.

* Количество транзакций: измеряется по ежедневному количеству взаимодействий кошельков со смарт-контрактами в блокчейне Alien Worlds.DappRadar

# MAU (ежемесячные активные пользователи): количество уникальных адресов кошельков, ежемесячно взаимодействующих со смарт-контрактами в блокчейне Alien Worlds. DappRadar

^ Общее количество зарегистрированных игроков: общедоступно в блокчейне WAX.

Информация о компании Longling Capital

Longling Capital — компания, основанная лидером отрасли Веньшэном Цаем (Wensheng Cai) и выступающая в роли бизнес-ангела. В последние годы стратегическим направлением инвестиционной деятельности компании Longling являются блокчейн-технологии, включая десятки успешных проектов в сферах Public Chain, DeFi и NFT.

Информация об Alien Worlds

Alien Worlds представляет собой NFT-метавселенную, где можно играть с использованием уникальных цифровых элементов (NFT-токенов), стейкить токены Trilium на планетах, голосовать на выборах и баллотироваться в планетарный совет. Благодаря своему сообществу, насчитывающему 3,6 млн игроков и более 700 тысяч ежемесячных активных пользователей, игра Alien Worlds быстро поднялась в рейтингах DappRadar и вдохновила людей на покорение новых высот воображения в целях создания социальной метавселенной, ее совместного использования и процветания в ней.

Для организации интервью с Сароджини Маккенна (Sarojini McKenna), сооснователем Alien Worlds из компании Dacoco GmbH, обращайтесь в отдел общественных связей EKC по телефону 310-441-1000 или электронной почте [email protected].

SOURCE Dacoco GmbH