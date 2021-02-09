DDPAI совместно с HUAWEI HiCar и HONOR Choice выпускает умный экран для автомобилей и автомобильный держатель для мобильных устройств с функцией быстрой беспроводной зарядки

Кроме того, совместно с HONOR Choice Life House компания DDPAI выпускает новый автомобильный держатель DDPAI для мобильных устройств с функцией быстрой беспроводной зарядки. HONOR Choice — программа экопартнерства, реализуемая компанией HONOR и открытая для всех игроков, разрабатывающих сценарии выполнения задач для искусственного интеллекта в потребительской сфере, целью которой является создание всеобъемлющей экосистемы AIoT. Высокий уровень профессионализма компании DDPAI на рынке автомобильных аксессуаров и ее лидерство в сегменте автомобильных видеорегистраторов в сочетании со строгим производственным процессом и превосходной системой контроля качества HONOR создают прочную основу для сотрудничества между этими двумя производителями.

Автомобильный держатель для мобильных устройств с функцией быстрой беспроводной зарядки предназначен для повышения удобства водителей в процессе управления автомобилем и рассчитан на выполнение всех операций одной рукой. Это устройство не только служит в качестве зажима, автоматически удерживающего поднесенный к нему смартфон, но и обеспечивает ускоренную беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Теперь пользователи могут попрощаться с запутывающимися кабелями в своем автомобиле. В России этот держатель поступит в продажу в феврале 2021 года.

Следите за актуальной информацией о новейшей продукции DDPAI и ее наличии в продаже. На данный момент лучшие модели видеорегистраторов DDPAI, в частности Mola N3 GPS, mini и Mini3, уже предлагаются в местной торговой сети dns-shop.ru.

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Gary Lin (Гари Линь)

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1429405/Huawei_Hicar_intelligent.jpg

SOURCE DDPAI