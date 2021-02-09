DDPAI совместно с HUAWEI HiCar и HONOR Choice выпускает умный экран для автомобилей и автомобильный держатель для мобильных устройств с функцией быстрой беспроводной зарядки
09 февр, 2021, 07:00 GMT
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 9 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания DDPAI совместно с HUAWEI HiCar и HONOR Choice разработала два новых продукта: умный экран для автомобилей HUAWEI и держатель для мобильных устройств с функцией быстрой беспроводной зарядки. Умный экран для автомобилей (Car Smart Screen), официально представленный на презентации новых интеллектуальных продуктов Huawei для Интернета вещей 21 декабря 2020 года, специально предназначен для повышения роли искусственного интеллекта при взаимодействии пользователей с системами управления автомобилем и обеспечивает бесперебойное сетевое взаимодействие со смартфонами HUAWEI. Благодаря распределению функциональных возможностей приложения, поддерживающие HUAWEI HiCar, могут беспрепятственно переноситься на интеллектуальный экран, установленный в автомобиле. Пользователи смогут одновременно общаться по видеосвязи, а также задействовать все возможности голосового управления и прочие интеллектуальные функции. Этот умный экран Hicar оснащается двумя камерами, причем сверхширокоугольная камера 2K/F1.8 позволяет вести запись во время движения с разрешением 1440P FHD. Установленная в автомобиле выдвижная камера обеспечивает пользователю возможность взаимодействия с этим интеллектуальным HD-экраном диагональю 8,9 дюйма для общения по видеосвязи, ведения прямых трансляций в процессе езды и пр. с разрешением, соответствующим стандарту высокой четкости (HD).
Кроме того, совместно с HONOR Choice Life House компания DDPAI выпускает новый автомобильный держатель DDPAI для мобильных устройств с функцией быстрой беспроводной зарядки. HONOR Choice — программа экопартнерства, реализуемая компанией HONOR и открытая для всех игроков, разрабатывающих сценарии выполнения задач для искусственного интеллекта в потребительской сфере, целью которой является создание всеобъемлющей экосистемы AIoT. Высокий уровень профессионализма компании DDPAI на рынке автомобильных аксессуаров и ее лидерство в сегменте автомобильных видеорегистраторов в сочетании со строгим производственным процессом и превосходной системой контроля качества HONOR создают прочную основу для сотрудничества между этими двумя производителями.
Автомобильный держатель для мобильных устройств с функцией быстрой беспроводной зарядки предназначен для повышения удобства водителей в процессе управления автомобилем и рассчитан на выполнение всех операций одной рукой. Это устройство не только служит в качестве зажима, автоматически удерживающего поднесенный к нему смартфон, но и обеспечивает ускоренную беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Теперь пользователи могут попрощаться с запутывающимися кабелями в своем автомобиле. В России этот держатель поступит в продажу в феврале 2021 года.
Следите за актуальной информацией о новейшей продукции DDPAI и ее наличии в продаже. На данный момент лучшие модели видеорегистраторов DDPAI, в частности Mola N3 GPS, mini и Mini3, уже предлагаются в местной торговой сети dns-shop.ru.
Контакты для прессы:
Gary Lin (Гари Линь)
[email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1429405/Huawei_Hicar_intelligent.jpg
SOURCE DDPAI