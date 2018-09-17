Deloitte отчиталась о рекордном доходе в размере 43,2 млрд. долл. США

Компания отмечает девятый год стабильного роста повышением прибылей на 11,3 процента

Основные факты:

- Продолжающийся рост Deloitte зафиксирован во всех сферах профессиональных сервисов, отраслях и регионах деятельности компании

- Число сотрудников Deloitte возросло на 8,4 процента, превысив отметку в 286 000 человек - гибкие кадровые ресурсы идеально подходят для поиска и реализации возможностей в эпоху Четвёртой промышленной революции

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 18 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Группа Deloitte Global сегодня отчиталась о совокупном доходе всех входящих в её состав фирм на уровне 43,2 млрд. долл. США. Этот показатель был достигнут за финансовый год, завершившийся 31 мая 2018 года. Рост доходов составил 11,3 процента или 4,4 млрд. долл. США.

«2018-й финансовый год был исключительно результативным для Deloitte, а наша группа продолжала вносить заметный положительный вклад на благо наших клиентов, сотрудников и общества в целом. Столь высокий результат наглядно демонстрирует бескомпромиссное стремление Deloitte предоставлять своим клиентам первоклассные качества и выделяться среди конкурентов, принимая на себя важные обязательства по защите общественных интересов, - отметил Пунит Реньен (Punit Renjen), главный исполнительный директор Deloitte. - За последний год мы нарастили объёмы стратегических инвестиций в расширение наших возможностей и внедрение наиболее актуальных сервисов для клиентов на самых быстро развивающихся рынках мира. Мы также приложили дополнительные усилия для повышения качества аудита и применения инноваций, что транслировалось в стабильный финансовый результат».

Переход к Четвёртой промышленной революции (Индустрии 4.0) стимулирует рост во всех направлениях, отраслях и регионах

Глобальная стратегия и мультидисциплинарная бизнес-модель Deloitte продолжили приносить успех в 2018-м финансовом году. Все пять направлений практической деятельности группы - аудит и страхование, консалтинг, финансовый консалтинг, консультации по вопросам рисков, юридическая и налоговая поддержка, - продемонстрировали рост в этом периоде.

В число отраслей, внесших наиболее значимый вклад в увеличение доходов Deloitte в прошедшем году, вошли высокие технологии, масс-медиа и телекоммуникации, финансовые сервисы. Доход в каждой из этих сфер превысил 12 процентов в долларовом эквиваленте. Сегмент потребительских и промышленных продуктов стал лидером по обеспечению роста доходов группы, принеся ей дополнительные 1,3 млрд. долл. США по сравнению с 2017-м финансовым годом.

С географической точки зрения, самый активный рост был зафиксирован в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (ЕМЕА). В этом регионе показатель увеличения доходов в долларовом эквиваленте составил 15,9 процентов. Второе место в этом списке занимает Азиатско-тихоокеанский регион с 13,3 процентами, а третьей идёт Америка с 8,0 процентами.

Сегмент аудита и страхования продемонстрировал рост на 7,7 процентов. На фоне активного изменения законодательства и появления революционных технологий группа расширила ассортимент услуг в данном сегменте, дабы предоставить клиентам дополнительную ценность и при этом соблюсти свои обязательства по защите общественных интересов. За последние пять лет Deloitte инвестировала свыше 1 млрд. долл. США в повышение качества аудиторских сервисов. В число многочисленных инициатив, направленных на модернизацию процессов аудита, входит Deloitte Omnia - инновационная облачная платформа искусственного интеллекта, пополнившая передовой портфель глобальных решений группы. Deloitte сохраняет за собой статус лидера по показателям качества аудита и аналитической обработки данных с применением ИИ-технологий.

продемонстрировал рост на 7,7 процентов. На фоне активного изменения законодательства и появления революционных технологий группа расширила ассортимент услуг в данном сегменте, дабы предоставить клиентам дополнительную ценность и при этом соблюсти свои обязательства по защите общественных интересов. За последние пять лет Deloitte инвестировала свыше 1 млрд. долл. США в повышение качества аудиторских сервисов. В число многочисленных инициатив, направленных на модернизацию процессов аудита, входит - инновационная облачная платформа искусственного интеллекта, пополнившая передовой портфель глобальных решений группы. Deloitte сохраняет за собой статус лидера по показателям качества аудита и аналитической обработки данных с применением ИИ-технологий. В сегменте консалтинга был зафиксирован самый высокий рост - на уровне 15,7 процентов. При этом двухзначными числами выражалось повышение показателей в каждом секторе специализации, включая: высокие технологии, стратегии и управление и кадровые ресурсы. Сегмент демонстрирует столь впечатляющий рост на протяжении вот уже более 10 лет. В сфере консалтинга группа сделала акцент на содействии цифровой трансформации бизнеса посредством интеграции стратегического, кадрового и технологического потенциала для эффективного решения проблем и использования возможностей, открываемых Четвёртой промышленной революцией. Благодаря стратегическим альянсам с лидерами технологического сектора, группе Deloitte удалось разработать и внедрить целый ряд гибких, облачных информационных продуктов и сервисов .

был зафиксирован самый высокий рост - на уровне 15,7 процентов. При этом двухзначными числами выражалось повышение показателей в каждом секторе специализации, включая: высокие технологии, стратегии и управление и кадровые ресурсы. Сегмент демонстрирует столь впечатляющий рост на протяжении вот уже более 10 лет. В сфере консалтинга группа сделала акцент на содействии цифровой трансформации бизнеса посредством интеграции стратегического, кадрового и технологического потенциала для эффективного решения проблем и использования возможностей, открываемых Четвёртой промышленной революцией. Благодаря стратегическим альянсам с лидерами технологического сектора, группе Deloitte удалось разработать и внедрить целый ряд гибких, облачных информационных . В сегменте финансового консалтинга рост доходов составил 8,0 процентов. Компания предоставляет критически важные услуги для многих знаковых и революционных сделок слияния и поглощения, а также для реализации инновационных инициатив своих клиентов. Комплексные сервисы M&A продолжили оказывать поддержку в заключении крупнейших международных сделок, а специалисты криминалистического подразделения помогли клиентам в разрешении самых громких и сложных споров и проведении финансовых расследований с использованием аналитических данных, цифровых инструментов и механизмов.

рост доходов составил 8,0 процентов. Компания предоставляет критически важные услуги для многих знаковых и революционных сделок слияния и поглощения, а также для реализации инновационных инициатив своих клиентов. Комплексные сервисы M&A продолжили оказывать поддержку в заключении крупнейших международных сделок, а специалисты криминалистического подразделения помогли клиентам в разрешении самых громких и сложных споров и проведении финансовых расследований с использованием аналитических данных, цифровых инструментов и механизмов. Сегмент консалтинга по вопросам рисков занимает второе место по показателям роста со своими 12,0 процентами. Основными источниками роста стали направления финансовых, операционных и кибер-рисков. В этом сегменте группа заключила шесть сделок приобретения для повышения своего потенциал в таких ключевых сферах, как корпоративная социальная ответственность, кибербезопасность, выявление и анализ рисков, нормативно-правовое соответствие и стратегии. В прошедшем периоде были представлены новые межотраслевые решения в области GDPR (общего регламента защиты данных), предупреждения о нарушениях и цифровых рисков. Новые предложения были разработаны и для клиентов из cферы IDMP (идентификации лекарственных средств) и медицинских технологий. Сегмент консалтинга по вопросам рисков оказывает активную поддержку клиентам в вопросах адаптации к геополитическим изменениям, в частности, помогая им справляться с негативными последствиями Brexit.

занимает второе место по показателям роста со своими 12,0 процентами. Основными источниками роста стали направления финансовых, операционных и кибер-рисков. В этом сегменте группа заключила шесть сделок приобретения для повышения своего потенциал в таких ключевых сферах, как корпоративная социальная ответственность, кибербезопасность, выявление и анализ рисков, нормативно-правовое соответствие и стратегии. В прошедшем периоде были представлены новые межотраслевые решения в области GDPR (общего регламента защиты данных), предупреждения о нарушениях и цифровых рисков. Новые предложения были разработаны и для клиентов из cферы IDMP (идентификации лекарственных средств) и медицинских технологий. Сегмент консалтинга по вопросам рисков оказывает активную поддержку клиентам в вопросах адаптации к геополитическим изменениям, в частности, помогая им справляться с негативными последствиями Brexit. Сегмент юридической и налоговой поддержки показал рост на уровне 8,7 процентов, стимулируемый потребностями клиентов, сталкивающихся с повышением сложности налоговых и юридических требований практически во всех регионах мира. Специалисты данного сегмента использовали свой потенциал создания технологичных глобальных решений для оказания поддержки клиентам, в процессе поиска и реализации стратегических возможностей по всему миру вынужденным адаптироваться под изменяющуюся политику в сфере налогообложения, трудовой миграции и прочих юридических вопросах.

Создание диверсифицированных, инклюзивных и гибких кадровых ресурсов для удовлетворения будущих потребностей

В 2018-м финансовом году Deloitte увеличила численность своего персонала до 286 000 сотрудников, т.е. на 8,4 процента. Расширение штатов наблюдалось во всех регионах и направлениях деятельности предприятия. За прошедший период компания приняла на работу более 77 000 человек. В географическом разрезе, лидером данного процесса стал Азиатско-тихоокеанский регион, где рост составил 11,6 процентов, а с точки зрения сфер профессиональных услуг самый высокий результат показал сегмент консалтинга: здесь штат персонала увеличился на 14,7 процентов.

Кроме того, в 2018-м финансовом году сразу 676 сотрудников Deloitte получили повышение до статуса партнёра - на 19 процентов больше, чем в 2017-м. 174 новых партнёра фирмы - женщины. Самое большое число новых партнёров появилось в Азиатско-тихоокеанском регионе - 242 человека, что на 30 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. В Америке подобное повышение получили 238 сотрудников, а в Европе, Африке и на Ближнем Востоке (ЕМЕА) партнёрами группы стали 196 специалистов.

Deloitte продолжает создавать диверсифицированный, гибкий и инклюзивный кадровый ресурс, обладающий углублёнными знаниями и обширными навыками в эпоху Индустрии 4.0. Изменяются условия и принципы работы, и Deloitte активно реагирует на такие изменения, предоставляя своим сотрудникам исключительные возможности для профессиональной деятельности, включая новые подходы к сетевому взаимодействию, повышению квалификации, обучению и карьерному росту.

Стремление группы привлекать, удерживать и развивать потенциал лучших мировых специалистов на всех уровнях организационной структуры подтверждается инвестициями в сеть центров Deloitte University (DU) по всему миру. Посредством DU сотрудники Deloitte продвигаются по служебной лестнице, участвуют в программах развития лидерских навыков в первоклассной обучающей среде, вдохновляющей их на максимальную реализацию своих возможностей.

В 2018-м финансовом году Deloitte удвоила инвестиции в подготовку кадрового резерва и повысила эффект от этих усилий, предоставив доступ к DU более чем 90 000 профессионалам и открыв седьмой обучающий центр в Мехико.

Новый подход к влиянию на общество

Решение сложных проблем, стоящих перед сегодняшним обществом, стало императивом для бизнеса, требующим нового плана действий. Deloitte стремится полноценно использовать эту возможность - посредством работы с клиентами и практической общественной деятельности, а также путём обмена опытом.

Задача группы - обеспечить людям возможность реализовать свои цели и найти значимое место в условиях новой экономики. Социальная инициатива WorldClass ориентирована на расширение доступа к образовательным и карьерным возможностям для людей, подвергшихся влиянию Четвёртой промышленной революции. Целью программы является к 2030 году обеспечить стабильное будущее 50 миллионам человек.

Только за один 2018-й финансовый год в число крупных общественных начинаний компании вошли: высоко оценённая экспертами работа по продвижению социальной и экономической ценности региона Большого Барьерного рифа в Австралии; сотрудничество с Центром исследований беженцев при Оксфордском университете в рамках международной инициативы по реализации экономического потенциала беженцев, проживающих в Европе; выполнение задач ведущего инновационного партнёра UNLEASH 2018 - глобальной программы, направленной на поддержку нового поколения лидеров, ищущих решения для самых острых проблем современности.

«В основе бизнес-модели Deloitte лежит фундаментальная уверенность в том, что осмысленная работа и предоставление высококачественных, уникальных услуг оказывает положительное влияние не только на наших клиентов и сотрудников, но и на общество в целом. Именно посредством нашей деятельности мы вносим значимый вклад в создание более равноправного и стабильного мира социума», - прокомментировал г-н Реньен.

Признавая выдающийся вклад Deloitte в подготовку своих сотрудников и клиентов к технологическим последствиям Четвёртой промышленной революции, издание Fortune недавно включило компанию в свой список « Change the World ». В этот ежегодный рейтинг входят ведущие предприятия, демонстрирующие ощутимый прогресс в решении важных социальных проблем.

Больше о влиянии Deloitte на общество можно узнать из Глобального отчёта Deloitte за 2018 год .

Примечание: При отсутствии иных указаний все показатели роста в данном пресс-релизе представлены в долларах США.

О социальных обязательствах Deloitte

Решение сложных проблем, стоящих перед сегодняшним обществом, стало императивом для бизнеса, требующим нового плана действий.

Deloitte действует посредством WorldClass, социальной инициативы, цель которой - к 2030 году обеспечить стабильное будущее 50 миллионам человек. Наша задача - предоставить людям возможность реализовать свои цели и найти значимое место в условиях новой экономики. Сеть Deloitte открывает возможности для профессионального роста женщинам по всему миру, продвигает концепцию экологической устойчивости, инвестирует средства в разработку новых методов и помогает клиентам реализовывать свои цели.

Deloitte придерживается ответственной деловой практики, защищает общественные интересы и стремится оказывать положительное влияние на социум. Узнайте больше о наших социальных инициативах здесь .

О компании Deloitte

Название «Deloitte» относится к Deloitte Touche Tohmatsu Limited («DTTL»), а также к её сети фирм-членов и их родственным субъектам. DTTL (также именуемая «Deloitte Global») и каждая из её фирм-членов являются юридически независимыми и самостоятельными хозяйственными единицами. DTTL не предоставляет услуг клиентам. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.deloitte.com/about .

Deloitte предоставляет услуги в сфере аудита и проверки достоверности финансовых данных, консалтинга по вопросам финансов и рисков, а также налоговые и сопутствующие сервисы. Посредством сети фирм-членов компании в более чем 150 странах мира Deloitte обслуживает четыре из пяти компаний Fortune Global 500®. Узнайте о возможностях и потенциале штата из более чем 286 000 сотрудников Deloitte по ссылке: www.deloitte.com .

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