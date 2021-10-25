Добавление в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России

МОСКВА, 25 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- ООО «ЭлкомСофт» объявляет о добавлении продуктов компании в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России. В Единый реестр были добавлены наборы инструментов для экспертов-криминалистов Elcomsoft Premium Forensic Bundle и Elcomsoft Desktop Forensic Bundle, а также продукт для восстановления паролей с использованием распределённых вычислений Elcomsoft Distributed Password Recovery. На текущий момент все без исключения продукты нашей компании одобрены регулятором, что подтверждает полное соответствие наших программ техническим и эксплуатационным требованиям на российском рынке и позволяет рекомендовать программы к использованию в государственных правоохранительных органах и других учреждениях.

Продуктам Elcomsoft Premium Forensic Bundle, Elcomsoft Desktop Forensic Bundle и Elcomsoft Distributed Password Recovery был присвоен класс программного обеспечения, к которому относятся «Средства обеспечения информационной безопасности, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач». Регистрация продуктов в российском реестре ПО подтверждает полное соответствие наших программ техническим и эксплуатационным требованиям на российском рынке и позволяет рекомендовать программы к использованию в государственных правоохранительных органах и других учреждениях.

Разнообразие средств защиты информации и повсеместное использование стойкого шифрования требуют использования всё более продвинутых инструментов для того, чтобы получить доступ к цифровым уликам. Наша компания предлагает широкий спектр решений для компьютерной, мобильной и облачной криминалистики. Несколько наших продуктов уже были зарегистрированы в Едином реестре.

Наши разработки несут опыт и знания почти четверти века экспертной работы в области криптографии, во многом не имея аналогов на рынке. Наши продукты включают ряд уникальных технологий, методов и подходов для эффективного извлечения и анализа данных, ускорения перебора паролей с использованием мощных аппаратных ускорителей, гибридных, облачных и асинхронных вычислений. Многие решения не имеют аналогов среди не только российских, но и мировых программных продуктов.

Мы активно сотрудничаем с отечественными правоохранительными органами, с готовностью делимся своими знаниями и навыками, проводим обучающие курсы и выездные семинары, подробно рассказывая, как противодействовать киберпреступлениям. В этом году мы провели более 10 собственных семинаров и поучаствовали в различных ведомственных конференциях и курсах повышения квалификации, которые в общей сложности насчитывают более 600 человек. Через месяц запланированы выездные сессии в Новосибирске и Красноярске.

О компании «ЭлкомСофт»

Компания «ЭлкомСофт» – российский разработчик программного обеспечения и поставщик услуг в области восстановления паролей и данных. Решения компании «ЭлкомСофт» используются корпорациями, входящими в список Fortune 500, а также правительственными организациями, правоохранительными органами и спецслужбами по всему миру. Компания «ЭлкомСофт» имеет статус сертифицированного партнера Microsoft (Microsoft Silver Certified Partner) и Intel (Intel Software Partner). Компания основана в 1990 году, головной офис «ЭлкомСофт» расположен в Москве. Для получения более подробной информации посетите http://www.elcomsoft.ru

SOURCE ELCOMSOFT Co. Ltd.