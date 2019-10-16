DOBOT представляет Magician Lite - образовательный робот-манипулятор для юных учеников и преподавателей курсов K12

Ориентированный на пользователей всех уровней компетенции и опыта, Magician Lite предоставляет инструкторам и преподавателям всем необходимое для обучения студентов принципам прикладного применения ключевых аспектов ИИ и STEAM при решении реальных проблем. К услугам педагогов - разнообразные обучающие наборы, интуитивно понятное программное обеспечение, полный учебный план и даже тематические курсы.

"Технологии искусственного интеллекта освобождают людей от монотонных, повторяющихся задач, приближая наступление эпохи еще большей автоматизации процессов и одновременно помогая делать то, в чем люди по-прежнему сильны, - творить, - прокомментировал основатель и генеральный директор DOBOT Джерри Лью (Jerry Liu). - На этом фоне критическое значение приобретает задача обучения молодого поколения перспективным навыкам ИИ. И наш робот-манипулятор представляется оптимальной платформой для реализации этой задачи".

Основные характеристики:

Первый в мире робот-манипулятор, адаптированный под нужды и особенности детей

Magician Lite изготовлен из эко-пластика и оснащен функцией предотвращения столкновений, что делает его абсолютно безопасным для юных учеников.

Графическое программирование

Новое ПО DOBOT Scratch позволяет учащимся писать программы, создавать игры и анимационный контент посредством простых операций перетаскивания элементов.

Многочисленные аксессуары для увлекательных исследований

Чтобы помочь студентам в учебе и творчестве, разработчики DOBOT оснастили Magician Lite многочисленными инструментами.

"Magic Box" для безграничных возможностей

Внешний Magic Box контроллер Magic Box обеспечивает роботу около часа автономной работы. Многочисленные расширительные интерфейсы предоставляют студентам курсов K12 максимальную гибкость и свободу творчества. Контроллер поддерживает Bluetooth 4.2.

Комплексные учебные планы

DOBOT предоставляет курс из 48 учебных занятий общей продолжительностью в 156 часов, охватывающий различные языки программирования от Scratch до Python. В комплект устройства входят 8 учебных демонстраций, посвященных различным проектам и упрощающих процесс обучения.

Конкурсы по робототехнике

Специалисты DOBOT разрабатывают разнообразные конкурсы, ориентированные на подростков и других студентов, изучающих K12 по всему земному шару. Цель таких состязаний - оценить результаты обучения и освоения основ робототехники.

Цена и доступность

Получить информацию о стоимости Magician Lite можно отправив соответствующий запрос по адресу электронной почты sales@dobot.cc

Узнайте больше на https://www.dobot.cc/magician-lite.html

О бренде DOBOT

DOBOT - ведущий мировой эксперт в сфере интеллектуальных робототехнических решений, специализирующийся на разработке умных роботов-манипуляторов, объединяющих в себе восприятие и взаимодействие. В 2018 году бренд DOBOT был включен в рейтинг "80 самых ценных компаний отрасли робототехники" по версии CB Insights, а также в "Топ-80 компаний сферы искусственного интеллекта".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1010851/DOBOT_Magician_Lite_Magic_Box.jpg

SOURCE Shenzhen Yuejiang Technology Co. Ltd