Добро пожаловать на «Мост китайского языка» и остров Хайнань, чтобы открыть для себя его очарование

ХАЙКОУ, Китай, 21 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- В период с сентября по декабрь 2020 года в Пекине будут проходить 19-й конкурс на уровень владения китайским языком для студентов иностранных вузов и 13-й конкурс аналогичного профиля для учащихся иностранных средних школ. Оба конкурса носят название «Мост китайского языка».

В 2020 году провинция Хайнань, известная своим инновационным подходом к развитию культуры и туризма, использует конкурс «Мост китайского языка» для стимулирования культурного, художественного и технологического обмена между Хайнанем и его зарубежными партнерами, а также привлечения выдающихся иностранных студентов, владеющих китайским языком, к продолжению своей карьеры в Хайнане.

В этом году Департамент туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции Хайнань, используя возможности конкурса «Мост китайского языка», предпринимает меры, направленные на ее популяризацию за рубежом. Он разместил на официальном сайте конкурса и связанной с ним мобильной платформе многоязычные брошюры, видеоролики и специальные страницы, рассказывающие о Хайнане, с демонстрацией живописных видов и перспективного делового климата провинции как единственного в Китае острова беспошлинной торговли для привлечения внимания всего мира. Кроме того, провинция спонсировала финалистов конкурса из семи стран: Малайзии, Германии, Австралии, Филиппин, Японии, Казахстана и Таиланда — и предложила им бесплатную поездку в Хайнань, где они смогут почувствовать привлекательность китайского языка и культуры, а также очарование Хайнаня.

Конкурс на уровень владения китайским языком для иностранных студентов под названием «Мост китайского языка» ("Chinese Bridge") проводится уже 18 лет подряд начиная с 2002 года. В конкурсе приняли участие более 1,4 млн студентов из более чем 150 стран. В связи с пандемией COVID-19 конкурсы для учащихся иностранных вузов и средних школ были перенесены в Интернет. Однако энтузиазм конкурсантов сохраняется: мероприятие привлекло к себе внимание более 1,5 млн человек со всего мира. На конкурсах, проводимых китайскими посольствами и консульствами, а также центрами языкового образования и сотрудничества в зарубежных странах, присутствуют и выступают высокопоставленные политические деятели.

В этом году Хайнань приступил к реализации новой миссии по превращению своей территории в порт свободной торговли. В этих условиях Департамент туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции Хайнань воспользовался уникальными и эффективными каналами взаимодействия и влиятельностью конкурса «Мост китайского языка» для популяризации культурных брендов провинции за рубежом, а также укрепил международную репутацию Хайнаня принципиально новым и целенаправленным образом, открыв внешнему миру окно возможностей для знакомства с портом свободной торговли Хайнань, обладающим характерными китайскими особенностями. Все эти усилия привели к росту въездного туризма в Хайнане.

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Подпись: Добро пожаловать на «Мост китайского языка» и остров Хайнань, чтобы открыть для себя его очарование

SOURCE Hainan Provincial Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports