Документальная программа "To Our Common Earth" на канале Mango TV: рассказ о китайской девушке Чжао Ятин из УВКБ ООН

После трансляции эпизода 03 "Jordan: Light of Hope in Refugee Camp" («Иордания: луч надежды в лагере беженцев») программа получила одобрительный отзыв официального представителя УВКБ ООН: «Авторы программы углубились в жизнь лагеря беженцев и продемонстрировали вклад молодых китайцев в международную гуманитарную помощь».

Чжао Ятин (Zhao Yating) пришла на работу в УВКБ ООН в 2019 году и с тех пор систематически участвует в миссиях помощи беженцам. Она обучалась в Пекинском и Нью-йоркском университетах и была зачислена в штат ПРООН в качестве официального представителя. В этом эпизоде съемочная группа наблюдает за работой Чжао Ятин на территории второго по величине в мире лагеря беженцев под названием Zaatari. Этот лагерь беженцев, расположенный на севере Иордании, находится неподалеку от сирийской песчано-галечниковой пустыни. Здесь на территории площадью более 20 квадратных километров находятся около 80 тысяч сирийских беженцев, что соответствует численности целого города.

Насущными проблемами такого «города» являются распределение материальных средств, городское планирование, а также выживание беженцев. Каждая семья беженцев, с которыми знакома Чжао Ятин, сталкивается со своей проблемой: отсутствие жилья, протекающая крыша, неимение лекарств от различных болезней... Однако ее работа — это гораздо больше, чем решение этих конкретных проблем. Куда важнее справляться с долговременными потребностями местных беженцев.

Чжао Ятин со своими коллегами потратили три месяца на разработку плана выделения материальных средств. Что больше всего нужно зимой? Как установить нормы для семей беженцев в рамках бюджета? Способны ли выделяемые средства обеспечить их повседневную жизнь в течение следующих месяцев? Как организовать очередность получения материальных средств тысячами беженцев?

Каждый из этих пунктов требует точных исследований с целью гарантировать удовлетворение потребностей беженцев без растрачивания лишних средств фонда.

«Мы сами в данный момент не испытываем смятения, но стараемся войти в трудное положение других людей, увидеть жизнь с точки зрения слабых и сделать для них все, что в наших силах. Я верю в то, что мир станет лучше», ― говорит Чжао Ятин.

В программе "To Our Common World" на канале Mango TV рассказывается о множестве молодых китайцев, посвятивших себя работе на благо общества. Ее эпизоды насыщены переплетением эмоций и культурных конфликтов с природными и культурными ландшафтами и демонстрируют впечатляющие результаты деятельности китайских работников НПО.

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На снимке: Чжао Ятин из УВКБ ООН общается с детьми-беженцами в Иордании.

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На снимке: китайская девушка Чжао Ятин из УВКБ ООН

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1274491/Zhao_Yating.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1274492/Zhao_Yating_from_UNHCR.jpg

SOURCE Mango TV