Dompé и The Farmamondo Group подписали договор исключительной дистрибуции препарата Oxervate™ в России и других странах СНГ

МИЛАН, 26 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компании Dompé farmaceutici Spa и FarmaMondo подписали договор исключительной дистрибуции согласно программе управляемого предоставления недоступных препаратов (Managed Access Program), в соответствии с которым FarmaMondo Group назначается эксклюзивным партнером по предоставлению инновационного препарата Oxervate™ (Ценегермин) пациентам, страдающим нейротрофическим кератитом (НК), на территории России и других стран СНГ.

Согласно указанному договору, компания FarmaMondo наделяется исключительными правами на предоставление пациентам с НК, имеющим неудовлетворенные потребности, доступа к данному препарату в рамках программы управляемого предоставления в индивидуальном порядке. Возможность доступа к этому лекарственному средству вселяет большую надежду на выздоровление пациентам с НК и их родственникам, проживающим в данном регионе

«Мы рады сотрудничеству с компанией FarmaMondo в предоставлении этого инновационного препарата пациентам, в значительной мере испытывающим неудовлетворенную потребность в лечении. Мы убеждены в том, что расширение географии распространения препарата Oxervate существенно повысит качество жизни многих людей, страдающих в настоящее время от очень изнурительной болезни», — заявила исполнительный директор компании Dompé Эриона Гжинукай (Eriona Gjinukaj).

О нейротрофическом кератите

НК представляет собой редкое прогрессирующее заболевание роговой оболочки глаза, которое приводит к персистирующим эпителиальным дефектам, язвам роговицы, плавлению, перфорации тканей и потере зрения. Это орфанное заболевание, распространенность которого предположительно составляет менее 5 случаев на 10 тысяч человек, а предшествующие методы лечения ограничивались симптоматической терапией, не направленной на борьбу с первопричинной патологией.

О препарате Oxervate:

Oxervate (ценегермин) является первым в своем классе препаратом для лечения нейротрофического кератита, механизм действия которого нацелен на борьбу с исходной патологией, вызывающей данное заболевание. Это первое в истории применение фактора роста нервов в качестве лекарственного препарата или лечебного средства и первый в истории биологический препарат местного применения, одобренный для использования в офтальмологии.

О компании Farmamondo

FarmaMondo ― фармацевтическая группа, штаб-квартира которой находится в Швейцарии, специализирующаяся на предоставлении доступа к рынкам и специализированных дистрибьюторских услуг с использованием своей уникальной инфраструктуры и географии присутствия в целях облегчения доступа пациентов к лекарственным средствам на различных этапах жизненного цикла лицензированной и нелицензированной продукции. Компания FarmaMondo оказывает поддержку биофармацевтическим компаниям в реализации их миссии, заключающейся в расширении доступа к своим лекарственным средствам за счет их предоставления пациентам с соблюдением этических норм на тех рынках, где они еще не выпущены в коммерческий оборот. Более подробная информация о компании FarmaMondo представлена на ее сайте по адресу: www.farmamondo.com.

О компании Dompé

Dompé — итальянская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке новейших лекарственных средств, с давними традициями в сфере поддержки здоровья, неразрывно связанными с ее целенаправленной политикой проведения научных исследований и разработок, нацеленных на удовлетворение потребностей пациентов в лечении. Компания Dompé, имеющая свою штаб-квартиру в Милане и представительства в Соединенных Штатах, Европе и Китае, специализируется в области редких заболеваний, разработкой лекарственных средств для лечения которых занимается ее биотехнологическое подразделение, а в последние годы распространяет свою деятельность на офтальмологическую сферу. Более подробная информация представлена на сайте по адресу www.dompe.com.

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