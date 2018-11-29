Dongfeng Motor Corporation представит новые модели Dongfeng AX4 и Dongfeng 580 на российском рынке

Звездой мероприятия станет Dongfeng AX4 – стильный и броский кроссовер B-класса. Модель выделяется ярким индивидуальным дизайном, и адресована молодежной аудитории. Экономичные двигатели в сочетании с механическими или автоматическими коробками передач обеспечат комфортное вождение в как в городе, так и за его пределами.

Еще один герой вечера – семиместный переднеприводный кроссовер Dongfeng 580. Благодаря просторному салону, отличным динамическим характеристикам, широкому спектру современных систем безопасности, внушительному списку комфортных опций, и модному внешнему виду, эта модель будет особенно привлекательна для владельцев, предпочитающих активный образ жизни.

Помимо этого, гости мероприятия смогут увидеть автомобили текущего модельного ряда, в том числе флагман модельного ряда - кроссовер AX7, и другую продукцию марки Dongfeng.

Также в ходе презентации публике официально представят обновленную фирменную символику Dongfeng Motor для зарубежных рынков.

Специально приглашенными гостями презентации Dongfeng AX4 и 580 станут высокопоставленные члены китайского и российского правительства, лидеры бизнеса и представители ведущих средств массовой информации. Дебют новинок будет сопровождаться яркой шоу-программой, призванной подчеркнуть энергичность и динамику новых автомобилей Dongfeng Motor.

После завершения официальной презентации новинки Dongfeng AX4 и 580 будут экспонироваться на территории Международного аэропорта «Шереметьево» и в московском торговом центре «Авиапарк», где потенциальные клиенты смогут лично оценить достоинства новых моделей.

Основанная в 1969 году компания Dongfeng Motor Corporation входит в число крупнейших автомобильных концернов Китая. Ее деятельность охватывает производство полного спектра коммерческих, пассажирских автомобилей, деталей и комплектующих, автомобильного оборудования, а также предоставление сопутствующих сервисов. Общий размер активов компании на сегодняшний день составляет 47 млрд долл. США, а штат персонала насчитывает 150 000 человек. 25 июля 2017 года состоялось официальное открытие штаб-квартиры и флагманского салона Dongfeng Motor в Москве.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/789299/DONGFENG_moscow.jpg

SOURCE Dongfeng Motor Corporation