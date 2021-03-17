Dongguan 3F публикует доклад о тенденциях цветового оформления мебели 2021-2022 гг.

Этот доклад, в котором рассмотрены главные тенденции нового сезона, основан на результатах всесторонних исследований, позволяющих проанализировать основные процессы изменений, охватывающие мебельную промышленность, включая изменения в структуре потребления, дизайне и эстетике, а также политические, экономические и культурные изменения, события общемирового масштаба и популярные социальные темы, затрагивающие межкультурные вопросы. Этот широкий анализ позволил назвать в докладе одно из наиболее существенных изменений в потребительской мотивации. По мере перехода потребителей от практических соображений к стремлению достичь эмоционального удовлетворения формируется новый набор потребностей и желаний, который будет определять направление развития отрасли на предстоящие годы.

Поскольку эмоциональные устремления играют как никогда важную роль в принятии решений о покупке, новые потребительские ценности определяют потребности и влияют на зарождающиеся тенденции и эстетические предпочтения. В докладе «Мировые тенденции цветового оформления мебели 2021-2022 гг.» определены четыре основные тенденции в области цветового оформления: натурализм, позитивное восприятие, баланс мышления и выразительные элементы.

В качестве руководства по отраслевым приложениям в отчете отражены новейшие технологические достижения в прогнозировании тенденций, которые подготовят почву для разработки сценариев творческого дизайна. В этом докладе, который дополнен анализом тенденций и цветовыми панелями для реализации вдохновляющих идей и прикладных задач, главные изменения в отрасли разделены с учетом различных точек зрения и соображений. В нем не только раскрываются перспективные тенденции цветового оформления, но и представлена информация о возможных последствиях для продукции, с обеспечением возможности применения в процессе реального проектирования и повышения конкурентоспособности предприятий, работающих в данной отрасли.

По мере формирования потребительского поведения и привычек люди перестают довольствоваться одной лишь функциональностью. Они стремятся к эмоциональному удовлетворению, уделяя внимание ценностям, обеспечиваемым живыми цветами и эксклюзивными материалами. Доклад «Мировые тенденции цветового оформления мебели 2021-2022 гг.» был представлен на экспозиции "Color, Material, and Finishing (CMF) Design Application Creativity" в рамках выставки Dongguan 3F этого года. Экспозиция CMF расположена в зале 5.2-6.2 Гуандунского современного международного выставочного центра, где акцентируется внимание на оформлении пространств и цветовых трендах, благодаря чему на экспозиции CMF представлены хорошо известные производители мебели и домашнего текстиля.

В этом году выставка 3F, проходящая с 15 по 19 марта, является полноценной выставочной и торговой платформой, использующей отличительные преимущества мебельной отрасли Дунгуаня.

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SOURCE International Famous Furniture Fair (Dongguan)