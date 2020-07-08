Dreame представляет беспроводной пылесос V11: 1,5 часа автономной работы и 125 000 оборотов в минуту

Dreame V11 предлагает рынку самый быстрый двигатель со скоростью 125 000 оборотов в минуту, многоуровневую циклонную систему фильтрации, которая справится с пылью, микробами, аллергенами с шерсти домагних питомцев, а также непревзойденную цену – на 33% ниже аналогов.

Производительность, мощность и эффективность фильтрации Dreame V10 была значительно улучшена в новой модели. Мощность всасывания Dreame V11 благодаря высокоскоростному мотору выросла на 25% и составляет 150 воздушных ватт, время работы также увеличено на 50% до 90 минут благодаря аккумулятору мощностью 3000 мА/ч.

«Dreame V11 – это премиальный пылесос, который представляет сопоставимую с конкурентными продуктами функциональность и мощность, но гораздо большую надежность по цене на 33% ниже», – отметил господин Воо Рок (Roc Woo), со-основатель Dreame.

О Dreame

Бренд Dreame был основан в 2015 году. Миссия бренда – стать самым известным производителем домашней техники, разрабатывая надежные, высокоэффективные технологии чистого дома по конкурентной цене. Штаб-квартира компании находится в Азии, Dreame входит в экосистему Xiaomi. Основатель бренда, господин Ю Хао (Hao Yu), изучал вычислительную гидромеханику в Университете Цинхуа, где он основал исследовательскую программу Sky Workshop, в которую инвестировал Boeing.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1201970/Dreame_PRNewswire_Image.jpg

Сопутствующие ссылки

https://www.dreame-technology.com/



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