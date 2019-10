Дубайский товарно-сырьевой центр вошел в международный рейтинг "Global Free Zone of the Year" (Свободные экономические зоны мира) в рекордный пятый раз

- Журнал "The Financial Times" присудил Дубайскому товарно-сырьевому центру премию "Global Free Zone of the Year" (Свободные экономические зоны мира)

- Дубайский товарно-сырьевой центр был номинирован на семь позиций и получил признание за поддержку малого и среднего бизнеса на региональном и международном уровне

- 1 868 новых компаний присоединились к центру в 2018 году

ДУБАЙ, ОАЭ, 14 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Дубайский товарно-сырьевой центр — крупнейшая в мире особая экономическая зона и департамент правительства Дубая по вопросам торговли и предпринимательства — получил премию Свободные экономические зоны мира 2019 года по мнению журнала Financial Times пятый год подряд. Кроме того, Дубайский товарно-сырьевой центр получил: "Global Free Zone of The Year for SMEs" (Свободные экономические зоны мира, поддерживающие малый и средний бизнес), "Middle East Free Zone of The Year" (Свободные экономические зоны Ближнего Востока) и "Middle East Free Zone of The Year for SMEs" (Свободные экономические зоны Ближнего Востока, поддерживающие малый и средний бизнес).