En lo que constituye un récord, el DMCC fue nominado como "Zona Franca Global del Año" por quinto año consecutivo

- La publicación fDi Magazine del Financial Times nominó al DMCC como " Zona Franca Global del Año"

- El DMCC obtuvo un total de siete premios y fue reconocido por su apoyo a las PyMEs tanto en el ámbito regional como internacional

- 1.868 nuevas compañías se sumaron al DMCC en 2018

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 14 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El DMCC – la emblemática Zona Franca y Autoridad del Gobierno de Dubái en lo que refiere al comercio y empresas de productos básicos a nivel mundial – fue nominado por quinto año consecutivo como Zona Franca Global del Año 2019 (Global Free Zone of the Year 2019) por parte de la publicación fDi Magazine del Financial Times. El DMCC obtuvo además los premios Zona Franca Global del Año para PyMEs (Global Free Zone of The Year for SMEs), Zona Franca del Año en Oriente Medio (Middle East Free Zone of The Year) y Zona Franca del Año en Oriente Medio para las PyMEs (Middle East Free Zone of The Year for SMEs).